وزير الدفاع الصيني: تجدد عقلية الحرب الباردة يُهدد السلام العالمي

ونقلت “سبوتنيك” عن لي شانغ قوله في مؤتمر (حوار شانغريلا) الأمني بسنغافورة: إن “بعض الدول تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لدول أخرى”، مشدداً على ضرورة ترسيخ علاقات الاحترام المتبادل بدلاً من السعي لتحقيق الهيمنة.

وأوضح لي شانغ أن خطط التطوير الصينية تُسهم في التنمية المشتركة للجميع، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لتحقيق التطور والنمو المشترك مع الدول الأخرى وأنها ملتزمة بدعم السلام في التعامل مع الأزمات الدولية.

كذلك، حذر وزير الدفاع الصيني من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بحلف شمال الأطلسي (ناتو) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لافتاً إلى أن المحاولات الهادفة إلى تعزيز مثل هذه التحالفات هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة.

وأكد لي شانغ أن الصين ستسعى جاهدة لمنع الثورات الملونة والفوضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيراً إلى تدخلات بعض الدول، ولعبها دوراً معيناً في شؤون بلدان أخرى، ولجوئها إلى فرض عقوبات أحادية واستخدام القوة لإكراه الآخرين ودفعهم إلى تنفيذ مطالبها.

وأعرب الوزير الصيني عن معارضة بلاده الحازمة لفرض البعض إرادته على الآخرين ووضع مصالحه فوق مصالح الآخرين.

يُشار إلى أن مؤتمر شانغريلا للأمن الدولي يعقد في الفترة من الـ2 إلى الـ4 من حزيران الجاري في سنغافورة.