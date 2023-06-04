وعود بتسليم مطحنة سلحب قريباً

حماة- ذكاء أسعد

أكد مدير فرع السورية للحبوب في حماه، المهندس وليد جاكيش أن عمليات التشغيل التجريبي في مطحنة سلحب مستمرة بعد العملية التجريبية الأولى التي تم خلالها طحن 800 طن من القمح، وتوزيع الدقيق على المخابز العامة، وستبدأ خلال أيام مرحلة تجريبية أخرى لطحن 3000 طن بعد تفريغ المطحنة من منتجات المرحلة الأولى، لتدخل بعدها المرحلة الإنتاجية وتسليم الشركة المنفذة المطحنة للمؤسسة السورية للحبوب، موضحاً أنه لايوجد أي تأخير بتنفيذ المشروع، كون الأعمال المدنية الجارية حالياً هي من ضمن عقد موقع من قبل الإداره العامة مع شركة الطرق والجسور، وهي الآن في فترة تنفيذ العقد على اعتبار أن مدة تنفيذ العقد لم تنته بعد، مشيراً إلى أنه تم اليوم عقد اجتماع مع مدير الشركة المنفذة والذي بدوره وعد بتسليم المطحنة في أقرب وعد، لكن دون تحديد المدة بشكل مؤكد.

وبين المهندس أمير يونس مدير المطحنة أن المطحنة تعتبر واحدة من خمسة مطاحن تم الاتفاق على تنفيذها بموجب قرض ائتماني سوري إيراني، حيث بدأت شركة ارد ماشين الإيرانية بإنشائها منذ عام 2018، ويتم العمل الآن بوتيرة متصاعدة تمهيداً لدخولها بالخدمة حيث تم إنهاء المراحل الأولى من إنشاء 4 طوابق لقسم الاستقبال في مبنى الإنتاج ويتم العمل على تجهيز الموقع العام من طرقات وصرف صحي وأسوار لتكون جاهزة للاستثمار خلال فترة وجيزة لم يحددها على اعتبار أن الشركة المنفذة والإدارة العامة هما فقط المخولتان بالتصريح بهذا الأمر.

وبين يونس أن طاقة مطحنة سلحب هي 300 طن قمح يومياً مؤلفة من خطين وهي حديثة ومؤتمتة وتتواجد في منطقة إنتاج القمح في الغاب، بالإضافة إلى توفير تكاليف نقل الطحين إلى المخابز المجاورة وزيادة سرعة تسليمه، كما سيتم شحن الكميات الفائضة إلى باقي المناطق الأخرى.

يشار إلى أن مطحنة سلحب هي ثاني مطحنة تم إنشاؤها بعد مطحنة السويداء بالتعاون مع شركة ارد ماشين الايرانية.