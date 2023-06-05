الرفيق الشعار: ضرورة زيادة فعالية ونشاط أحزاب الجبهة وتعزيز عملها

السويداء – رفعت الديك

أكّد الرفيق اللواء محمد الشعار نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدّمية، ضرورة زيادة فعالية ونشاط أحزاب الجبهة وتعزيز العمل الجبهوي بشكل منسّق والتركيز على البنية العريضة لأحزاب الجبهة في تعزيز العمل التنموي والتوعوي، والالتصاق بقضايا وهموم المواطنين والبحث بكل السبل عن وسائل استقطاب الجماهير.

وبيّن اللواء الشعار خلال لقائه اليوم القيادات الجبهوية في السويداء الدور الفعّال الذي تلعبه الأحزاب في نشر الفكر الوطني، والتصدّي لأي محاولة لدخول أفكار غريبة وضيّقة في بنية مجتمعنا عبر تطوير عمل الأحزاب والتركيز على العمل الجبهوي المشترك لمواجهة أي فكر غير وطني، إضافةً إلى التركيز على الأهداف الأساسية في وحدة الوطن وحريته وتلاحمه.

وأشار الشعار إلى دور أحزاب الجبهة في متابعة تنفيذ خطط الحكومة والسلطة التنفيذية والإدارة المحلية عبر التفاعل الإيجابي معها، والإشارة إلى الأخطاء للتصويب وليس للانتقاد.

بدوره، بيّن الرفيق فوزات شقير، أمين فرع الحزب في السويداء، أهمية تعزيز العمل الجبهوي في المحافظة من خلال تنفيذ الخطط المقرّرة والإشراف على عمل اللجان وتكثيف الحضور الاجتماعي والسياسي والثقافي لها، وترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية في ظلّ ما يشهده الوطن من تحدياتٍ.

وقال محافظ السويداء المهندس بسام ممدوح بارسيك: إن السويداء كانت سبّاقة في إغاثة الأهل في المحافظات التي أصابها الزلزال عبر تسيير أول قافلة مساعدات تحت عنوان “من الأهل إلى الأهل”.

وركّزت المداخلات على الواقع المعيشي الصعب الذي يعاني منه المواطن، وانعكاس ذلك على عمل الأحزاب السياسية، وأهمية توسيع دور الجبهة وتطوير عملها شكلاً ومضموناً بما يساهم في زيادة الوعي.

وطالب المشاركون بضرورة معالجة السلبيات ضمن العمل الجبهوي، مؤكدين أن الجبهة خيار استراتيجي يعبّر عن الوحدة الوطنية ويرسّخ شعارات وأفكار الأحزاب والمبادئ العامة التي تجمعها، وهي السيادة الوطنية ووحدة الأرض السورية وتحرير الأراضي المحتلة.

وحضر اللقاء عدد من الرفاق أعضاء القيادة المركزية للجبهة وقيادة فرع الجبهة في السويداء وأعضاء قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.