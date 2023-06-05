المقداد والحلبوسي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

بغداد – سانا

في ختام الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العراق بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وخاصةً في المجال البرلماني والعمل على تعزيز آفاق التعاون الثنائي.

كذلك، ناقش الجانبان خلال اللقاء تنسيق العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في سورية والمنطقة، مؤكّدين أهمية العمل والتعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي دعم بلاده لعودة سورية لممارسة دورها المحوري في المنطقة والعالم.

ونقل الوزير المقداد تحيات السيد الرئيس بشار الأسد لرئيس مجلس النواب العراقي، منوهاً بالجهود التي بذلها الحلبوسي خلال رئاسته اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد، وبدعم العراق حكومة وشعباً لسورية خلال سنوات الأزمة.

وأعرب المقداد عن تقدير سورية لمواقف العراق الداعمة لها في المحافل العربية والدولية، وللوقوف معها في مواجهة الأزمة وتداعيات الزلزال المدمر الذي ضربها.

وفي السياق ذاته بحث الوزير المقداد مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون القضائي بين سورية والعراق.

وأكد المقداد وزيدان خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية تعزيزها في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاء استكمال للنقاشات التي أجراها زيدان خلال زيارته الأخيرة إلى سورية.