غداً.. امتحانات الإعدادية والثانوية الشرعية

واستكملت جميع مديريات التربية بالمحافظات تجهيز المراكز الامتحانية من حيث طباعة الأسئلة وتوزيع المراقبين.

وبلغ عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادات العامة بكل فروعها 587 ألفاً و612 طالباً وطالبة، وذلك ضمن 5179 مركزاً امتحانياً في المحافظات.

ويتوزع الطلاب المسجلين بين 321 ألفاً و494 طالباً لشهادة التعليم الأساسي على 2718 مركزاً امتحانياً، و229 ألفاً و509 طلاب للثانوية العامة، منهم 76170 طالباً للفرع الأدبي و153 ألفاً و339 طالباً للعلمي، موزعين ضمن 1986 مركزاً امتحانياً.

وقد بلغ عدد طلاب الإعدادية الشرعية 7757 طالباً موزعين على 94 مركزاً و1437 طالباً للثانوية الشرعية موزعين على 35 مركزاً، أما الثانوية المهنية بفروعها كافة فبلغ عدد الطلاب الذين سيتقدمون لامتحاناتها 27415 طالباً موزعين على 346 مركزاً.

وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية العامة حتى الـ 26 من حزيران الجاري للفرع العلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية والإعدادية الشرعية، وحتى الـ 24 منه للفرع الأدبي، فيما تنتهي امتحانات التعليم الأساسي في الـ 25 من الشهر ذاته.