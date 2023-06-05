مجلس الشعب يُعيد مشروع قانون إعفاء بعض المستوردات من الرسوم إلى اللجنة المختصة

دمشق – سانا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

ووافق المجلس بالأكثرية على إعادة مشروع القانون المتضمن إعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة إلى لجنة الموضوع (لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة) لدراسته مجدداً، وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والمالية الدكتور كنان ياغي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غدٍ الثلاثاء.