ألف طن شعير مسلمة لفرع “الأعلاف” في حمص

حمص- سمر محفوض

يواصل فرع المؤسّسة العامة للأعلاف في حمص عمليات استلام محصول الشعير من المزارعين، إذ وصلت الكمية المسوقة حتى تاريخه إلى 1000 طن.

مدير الفرع الدكتور خالد طويلة بيّن جاهزية المراكز العلفية والكوادر البشرية، إذ تمّ افتتاح خمسة مراكز لاستلام محصول الشعير، معتبراً أن تحديد سعر شراء مادة الشعير المحلي للموسم الزراعي الحالي بمبلغ 2000 ليرة سورية يضاف إليه مبلغ 200 ليرة للكغ يشكل دافعاً وحافزاً على زراعة وتسليم المحصول للمؤسسة، علماً أنه يتمّ تنظيم قوائم شراء يومياً وإرسالها إلى فرع المصرف الزراعي، لصرف قيم المحصول، إذ تمّ تحويل 4 مليارات ليرة لفرع المصرف الزراعي ليتمّ البدء غداً بصرف قيم المحصول.

وأوضح مدير مستودعات حمص المهندس طلال عودة أن العينات تؤخذ وتجزأ لقسمين من أجل الحصول على عينة صغيرة نحسب منها نسبة الأجرام والشوائب، وتحديد درجة مادة الشعير مع مراعاة نسبة الرطوبة على ألا تتجاوز الـ12 والوزن النوعي للحبوب.

وبالنسبة لمناطق المخالفات المزروعة في البادية، أشار عودة إلى أنه يتمّ الاستلام بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 3349/1 تاريخ 9/3/2023 بخصم 20 بالمئة من نسبة المواد المستلمة مجاناً بناء على قوائم اسمية من هيئة تنمية البادية والزراعة يحدّد فيها اسم المخالف والكميات الواجب تسليمها.

من جهة ثانية أكد محمد الأحمد مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني بحمص أنه يتمّ حالياً استلام قوائم الشراء من فرع الأعلاف، حيث وصلت القيمة الإجمالية للقوائم التي تمّ استلامها في فرع المصرف إلى مليار و250 مليون ليرة.