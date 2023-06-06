الرئيس لولا دا سيلفا يجدّد عزمه حل المشكلات البيئية في البرازيل

كشف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا النقاب عن خططه للوفاء بتعهداته بوقف إزالة الغابات في الأمازون بحلول 2030 عبر تعزيز إنفاذ القانون ضدّ جرائم البيئة في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الخطة تدعو إلى تعزيز استخدام معلومات المخابرات وصور الأقمار الصناعية لتتبع النشاط الإجرامي، وتنظيم سندات ملكية الأراضي، واستخدام سجل ريفي لمراقبة الإدارة الصحيحة للغابات التي تلعب دوراً شديد الأهمية في إبطاء تغير المناخ العالمي.

ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها قيام السلطات بمطابقة وفحص المعلومات الواردة من النظام المالي مع السجل الريفي وقواعد البيانات الأخرى وصور الأقمار الصناعية لمنع قطع الأشجار، وتربية الماشية بشكل غير قانوني.

وفي عهد الرئيس “اليميني” السابق جايير بولسونارو انضمت البرازيل إلى اتفاق مع أكثر من 140 دولة عام 2021 لوقف إزالة الغابات على مستوى العالم بحلول عام 2030.