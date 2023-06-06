الرفيق الشعار: ضرورة استنهاض وتعزيز العمل الجبهوي ومراجعة خطط عمله

القنيطرة – محمد غالب حسين

التقى اليوم الرفيق اللواء محمد الشعار نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية قيادات فروع أحزاب الجبهة واللجان الجبهوية في محافظة القنيطرة، مستهلاً حديثه بنقل تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد، رئيس الجبهة الوطنية التقدمية للرفاق الجبهويين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم وأعمالهم.

وأكد أن الرئيس الأسد قاد معركة الانتصار برؤية استراتيجية وخيارات قومية ثابتة وخلفه جيش باسل وشعب عظيم، وأن صمود سورية أهّلها لإشغال مقعدها ودورها الطبيعي في جامعة الدول العربية.

واستذكر اللواء الشعار دور أحزاب الجبهة في ظل قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي بالتصدّي للإرهاب وكسر شوكته، وذلك من خلال اندفاع أبناء شعبنا بتقديم أشكال الدعم المختلفة.

كذلك أكد الشعار الأهمية المترتبة على أحزاب الجبهة وضرورة توسيع نشاطها وحضورها، وإشغال أوسع مساحة في المحافظة لمنع تسلل الأفكار الهدامة غير الوطنية.

ثم استعرض القضايا التنظيمية لأحزاب الجبهة وكيفية تفعيل حضورها على ساحة العمل الفكري الوطني والقومي، ودور هذه الأحزاب في مختلف المؤسسات التي تشغلها خاصة في الإدارة المحلية.

وشدّد على أهمية استنهاض العمل الجبهوي وضرورة تعزيز الثقافة الجبهوية وأولوية مراجعة خطط العمل، وتطوير أساليبها خدمة للوطن والمجتمع.

حضر اللقاء عدد من الرفاق الأمناء العامين للجبهة، والرفيق أمين فرع القنيطرة لحزب البعث، الدكتور خالد أباظة، والرفيق محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران، وقيادات حزبية وجبهوية وإدارية.