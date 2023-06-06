6-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

السلطات القرغيزية تعلن إحباط محاولة انقلاب في البلاد

أخبار صحيفة البعث 

بشكيك – سانا

أعلن جهاز الأمن القومي في جمهورية قرغيزستان اليوم اعتقال أكثر من ثلاثين شخصاً لمحاولتهم تنظيم انقلاب، وإثارة أعمال شغب في البلاد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الجهاز قوله في بيان: “تم أمس اعتقال أكثر من ثلاثين شخصاً من بين نحو مئة كانوا يقومون بتحضيرات سرية وتنظيم أعمال شغب في البلد من أجل السيطرة على السلطة بالقوة”.

وأكد جهاز الأمن أن “زعيمة حزب المجلس الشعبي غير الممثل في البرلمان، هي الرأس المدبّر في هذه المجموعة، حيث نظمت اجتماعات سرية لمناقشة خطط من أجل السيطرة على السلطة بالقوة”، مشيراً إلى أنها تتلقى تمويلاً من الخارج لتنفيذ هذه المخططات.

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