انتخاب الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن ولاية الجزائر ستبدأ في 1 كانون الثاني عام 2024 إلى غاية الـ 31 من كانون الأول 2025.

وتعتبر هذه المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق انتخاب خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن.

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن تخصص لمناطق العالم الإقليمية، موضحاً أن المقاعد التي سيتم انتخاب أعضائها هذا العام هي مقعدان للمجموعة الأفريقية وتشغلهما في الوقت الراهن الغابون وغانا اللتان تنتهي عضويتهما في المجلس آخر العام الحالي، ومقعد لمجموعة دول آسيا وبلدان المحيط الهادئ والذي تشغله حالياً دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى مقعد لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتشغله البرازيل ومقعد لمجموعة دول أوروبا الشرقية والذي تشغله ألبانيا.

ويجري التصويت في قاعة الجمعية العامة لاختيار خمسة أعضاء من بين ست دول وهي الجزائر وبيلاروس وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفانيا.

ويطابق عدد الدول المرشحة المقاعد المخصصة لكل مجموعة إقليمية فيما عدا مجموعة دول أوروبا الشرقية التي تتنافس فيها دولتان هما بيلاروس وسلوفانيا على مقعد المجموعة.

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، منهم 10 غير دائمي العضوية يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة.