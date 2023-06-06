7-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

بدء تسيير رحلات الطيران بين دمشق وأثينا

أخبار البعث أونلاين صحيفة البعث 

دمشق – سانا   

أكد مدير عام الطيران المدني في سورية باسم منصور أن إحدى شركات الطيران باشرت تسيير رحلات طيرانها المدني بين دمشق والعاصمة اليونانية أثينا، مبيناً أنه سيتم لاحقاً ربط هذا الخط مع مدينتي دوسلدوف بألمانيا واستوكهولم في السويد.

وأوضح منصور أن الشركة هي شركة طيران المتوسط، وستقوم بتسيير رحلاتها الجوية من أثينا إلى دمشق وبالعكس بمعدل رحلة أسبوعياً، لافتاً إلى أن المسافرين سيتمكنون من متابعة رحلاتهم من أثينا إلى دول ومحطات أوروبية عديدة مثل لندن وميلانو وأمستردام وبراغ وبرلين وكوبنهاغن وغيرها.

ولفت منصور إلى أن الشركة تشغل رحلاتها الجوية المنتظمة بين أثينا ودمشق بشكل مباشر، ما سيساهم بتخفيف أعباء وعناء السفر عن جميع المقيمين في أوروبا، من خلال وصل رحلاتها بدمشق ودول أوروبية عديدة عبر أثينا.

من جهةٍ أخرى، كشف منصور أن منظمة الطيران المدني العربية التابعة للجامعة العربية أعلمت الجانب السوري بعودة كامل نشاطاتها وفعالياتها، مبيناً أن هذا الأمر سيدعو الدول العربية لتنشيط الرحلات باتجاه دمشق.

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