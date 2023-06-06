بدء تسيير رحلات الطيران بين دمشق وأثينا

وأوضح منصور أن الشركة هي شركة طيران المتوسط، وستقوم بتسيير رحلاتها الجوية من أثينا إلى دمشق وبالعكس بمعدل رحلة أسبوعياً، لافتاً إلى أن المسافرين سيتمكنون من متابعة رحلاتهم من أثينا إلى دول ومحطات أوروبية عديدة مثل لندن وميلانو وأمستردام وبراغ وبرلين وكوبنهاغن وغيرها.

ولفت منصور إلى أن الشركة تشغل رحلاتها الجوية المنتظمة بين أثينا ودمشق بشكل مباشر، ما سيساهم بتخفيف أعباء وعناء السفر عن جميع المقيمين في أوروبا، من خلال وصل رحلاتها بدمشق ودول أوروبية عديدة عبر أثينا.

من جهةٍ أخرى، كشف منصور أن منظمة الطيران المدني العربية التابعة للجامعة العربية أعلمت الجانب السوري بعودة كامل نشاطاتها وفعالياتها، مبيناً أن هذا الأمر سيدعو الدول العربية لتنشيط الرحلات باتجاه دمشق.