حرس الثورة الايراني يكشف عن صاروخ فرط صوتي يحمل إسم “فتّاح”

كشف حرس الثورة الإيراني اليوم الثلاثاء عن أول صورة للصاروخ الإيراني، فرط الصوتي “فتّاح”. وجاء الكشف عن الصاروخ بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى.

وتبلغ سرعة صاروخ “فتاح” 13 ماخ أي، 13 مرة ضعف سرعة الصوت، بمدى يصل إلى 1400 كلم ويتميز الصاروخ بسرعة عالية جداً وقدرة على التخفي والمناورة ضد الدفاعات الجوية.

كذلك يأتي الرأس الحربي لهذا الصاروخ بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوهة متحركة أيضاً تعطي الصاروخ قابلية على المناورة في كافة الاتجاهات.

أما عن اسم الصاروخ فكان مرشد الثورة السيد علي خامنئي هو من أطلق “فتاح” على الصاروخ.

وكان قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة العميد أمير علي حاجي زاده قد نشر صباح اليوم في تغريدة على “تويتر”: “شروق الشمس في يوم الثلاثاء شروق في يوم غير عادي الشمس اليوم تشرق مع فتاح”.

وفي وقت سابق، كشف العميد زاده، أنّايران صنعت اول صاروخ فرط صوتي في البلاد وتصل سرعته إلى أكثر من 12 مرة سرعة الصوت وهو ما يُعَدّ إنجازاً تقنياً مهماً وإضافة كبيرة إلى القدرات الصاروخية الإيرانية.

وقال إن “لهذا الصاروخ محرّكاً يتمّ تشغيله عند اقترابه مسافة تتراوح بين 400 و500 كيلومتر من الهدف”، وإنّ “منظومات هذا الصاروخ تمكّنه من استهداف أي نقطة يريدها” مشيراً إلى أنّ “سرعته تصل إلى 13 ماخاً”.