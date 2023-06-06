رئيسي: قدرة إيران على الردع تعزّز استتباب أمن المنطقة

وقال رئيسي في كلمة له اليوم خلال إزاحة الستار عن الصاروخ الفرط صوتي (فتاح): “إننا نصنع الصواريخ كي نحمي أنفسنا من أعدائنا وحتى لا يفكروا في مهاجمة بلادنا”، مشدداً على أن ما تنجزه القوات الجو فضائية لحرس الثورة هو عمل علمي محلي بعيد عن الضغوط الأجنبية، ويجب التحرّك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية.

بدوره أوضح قائد قوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري العميد علي حاجي زادة أن الصاروخ الذي تم الكشف عنه اليوم هو “صاروخ فريد من نوعه في العالم، حيث أصبحت إيران بعد الكشف عن هذا الصاروخ واحدة من الدول الأربع التي تمتلك هذه التكنولوجيا”.

وأشار حاجي زادة إلى أنه لا يمكن اعتراض صاروخ (فتاح) بأي صاروخ بسبب حركته في اتجاهات وارتفاعات مختلفة، كما أنه يتمتع بقدرة مناورة عالية جداً، مضيفاً: “من خلال هذا الإنجاز نحن قادرون على ضرب أي هدف على شعاع 1400 كم وبشكل دقيق جداً من دون أن يتم اعتراضه.. إننا صنعنا هذا الصاروخ بقدرات محلية وبهمة شباب إيرانيين، ونحن مستمرون في هذا الطريق”.

وأزيح الستار صباح اليوم عن صاروخ (فتاح) الفرط صوتي الذي يمثل أحدث إنجاز استراتيجي للقوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك في حفل حضره الرئيس الإيراني.