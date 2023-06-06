سلوتسكي: قصف محطة كاخوفسكايا جريمة حرب ارتكبها نظام كييف

موسكو – سانا

أكّد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن القصف الأوكراني لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية جريمة حرب ويسفر عن كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية.

ونقل موقع “ار تي” عن سلوتسكي قوله اليوم: “قصف نظام كييف للمحطة إرهاب دولة وجريمة حرب لأن المحطة تعدّ منشأة مهمّة جداً في مجال البنية التحتية، وهي من المواقع المدنية البحتة وتدميرها يهدّد بحصول كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية”.

ودعا سلوتسكي للنظر بكل جدية إلى التقارير التي تفيد بأن كييف كانت تعدّ لهجوم إرهابي بـ”قنبلة قذرة”، مضيفاً: “ربما كان يوجد في أيدي النازيين الجدد سلاح رهيب.. يجب إيقافهم.. بحزم وبقسوة”.

من جانبها، قالت عضو مجلس الاتحاد الروسي أولغا كوفيتيدي: إن “تدمير المحطة سيسبّب أضراراً جسيمة للنظام البيئي وللبيوت وللمراعي والأراضي الزراعية”.

وأضافت: “لا يمكنهم قطع المياه عن شبه الجزيرة بهذه الطريقة لأن المحطة الرئيسية لقناة شمال القرم تقع فوق السدّ نفسه، ورغم ذلك حدث ضرر هائل للنظام البيئي.. للقناة نفسها.. التي سيتعيّن على روسيا إنقاذها من ضحالة المياه”.

وأشارت كوفيتيدي إلى أن حكومة أوكرانيا تدمّر كيان الدولة وتعمل بشكل متعمّد على تدمير كل ما لا تستطيع سرقته وبيعه في الخارج.

وأقرّ الجنرال الأوكراني أندريه كوفالتشوك المكلّف قيادة هجوم خيرسون المضاد في كانون الأول لصحيفة واشنطن بأن الجيش الأوكراني قام باختبار قاذفات “هيمارس” لإحداث 3 ثقوب في جسم السدّ.

وفي السياق، نفت روسيا بشدة المسؤولية عن تفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في منطقة خيرسون، مؤكّدة أن السلطات الأوكرانية هي التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله: إن “الرئيس فلاديمير بوتين تلقّى تقارير من وزارة الدفاع والخدمات الأخرى حول ما يحدث في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، ويمكننا القول بشكل واضح إن الحديث يدور عن تخريب متعمّد من الجانب الأوكراني”.

وأوضح بيسكوف أن هذا العمل التخريبي تم تخطيطه وتنفيذه بأمر من نظام كييف، وكل المسؤولية عن العواقب يجب أن يتحمّلها نظام كييف، مشيراً إلى أن هذا التخريب قد يؤدّي إلى عواقب خطيرة بالنسبة لعشرات الآلاف من سكان المنطقة، وكذلك عواقب بيئية وغيرها لم يتم تحديدها بعد.

من جهته، أعلن رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف اليوم إجلاء مئات الأشخاص وغرق ثلاثة تجمّعات سكنية فيها، بعد تدمير نظام كييف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ليونتييف قوله: المقياس كارثي في الوقت الراهن غرقت ثلاثة تجمعات سكنية في منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا فقط، مشيراً إلى أن الدمار واسع النطاق، بما في ذلك البنية التحتية.

وأضاف: تم إجلاء نحو 900 شخص من القرى على ضفاف نهر دنيبر.

واستهدفت قوات نظام كييف أمس محطة كاخوفسكايا بواسطة راجمات صواريخ أوكرانية من طراز أولخا، ما أدّى إلى إصابة الجزء العلوي من المحطة.

إلى ذلك، أعلن عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف اليوم فرض حالة الطوارئ في المدينة، على خلفية تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية بسبب القصف الأوكراني.

ووفق موقع (RT)، أعلن ليونتييف في مرسوم صدر عنه حالة الطوارئ للهيئات المناسبة، وقوات النظام الموحّد للإنذار وإزالة عواقب الكوارث في أراضي منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا، بدءاً من منتصف اليوم.

وأوضح ليونتييف أن المياه غمرت مدينة نوفايا كاخوفكا، مشيراً إلى أن ارتفاع منسوب المياه بسبب الدمار الذي لحق بمحطة كاخوفكا الكهرومائية أدّى إلى غرق حوالي 600 منزل بالمدينة.

وأشار ليونتييف إلى أن قصف المدينة من القوات الأوكرانية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر لا يزال مستمراً، مبيّناً أن مهمّة السلطات المحلية حالياً هي إجلاء الناس من المناطق المنكوبة، والقضاء على احتمال حدوث صدمة كهربائية.

وكان مصدر روسي أكّد في وقت سابق اليوم أن استهداف محطة كاخوفكا الكهرومائية تم باستخدام راجمات صواريخ أوكرانية من طراز (أولخا)، وأدّى إلى إصابة الجزء العلوي من المحطة، حيث توجد الصمامات التي دُمّرت بفعل القصف وارتفاع منسوب النهر.