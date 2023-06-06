فتح المجال أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء درعا خارج سورية
درعا – سانا / البعث – دعاء الرفاعي
أعلنت محافظة درعا عن فتح المجال أمام أبناء المحافظة خارج سورية الراغبين بتسوية أوضاعهم بتقديم طلباتهم اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء في مركز التسوية بقصر الحوريات بالمدينة.
وأشارت المحافظة إلى الإجراءات وآلية تقديم الطلبات للمتخلفين عن تأدية الخدمتين العسكريتين الإلزامية والاحتياطية، والفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية أو من لديه مشكلة أمنية أو عسكرية.
وأوضح البيان أنه يمكن تقديم الطلب عن طريق أحد أفراد أسرة الشخص الراغب بالتسوية وزيارة مركز التسوية، حيث يقدّم الطلب مع ذكره درجة القرابة وإرفاقه بصورة هوية صاحب العلاقة وصور شخصية وصورة هوية مقدّم الطلب.
وأشار البيان إلى أنه ستتم دراسة الطلبات ومعالجتها حسب كل حالة.
وواصل مركز التسوية في قصر الحوريات بمدينة درعا استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء المحافظة لليوم الرابع على التوالي، حيث تمت اليوم تسوية أوضاع العديد من أبناء مدينة إزرع وما حولها وذلك وفقاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة، وشهد المركز إقبالاً كثيفاً من أبناء المحافظة الراغبين بتسوية أوضاعهم.
مصدرٌ أمني بيّن لـ”البعث” أن أعداد الذين سوّوا أوضاعهم حتى اليوم تجاوز الـ5 آلاف مطلوب، مؤكداً مواصلة تقديم التسهيلات الكبيرة من الجهات المختصة لكل مطلوب يريد تسوية وضعه، ولكل من تخلّف عن خدمة العلم أو مدعوّ للاحتياط في المحافظة.
وأضاف المصدر: “يمكن لمن قام بإجراء التسوية مراجعة جميع الدوائر الحكومية واستصدار ما يريد من الوثائق والأوراق الرسمية”، لافتاً إلى أنه “قد يتم تمديدها لأيام قليلة نظراً للإقبال الكبير من أبناء المحافظة، وذلك لإتاحة فرصة التسوية أمام جميع من يرغب بها”.
بدوره، محافظ درعا المهندس لؤي خريطة، أكّد أن هذه الحشود الغفيرة من أبناء درعا ما هي إلا تعبير عن مبادلة الوفاء بالولاء للوطن ولقائده السيد الرئيس بشار الأسد، مبيّناً أن الوطن اليوم بحاجة إلى وقوف كل الشرفاء معه لإعادة البناء والإعمار ومواجهة جميع التحدّيات الصعبة.
وأضاف المحافظ: إن التسويات المتواصلة في ربوع هذه المحافظة تساهم في لمّ الشمل، وتسهيل أمور الحياة لجميع المواطنين، تمهيداً لمشاركتهم في تحصينه الوطن والدفاع عنه، مشيراً إلى أن هذه المكرمة تقدمة حضارية وإنسانية لعودة أبناء الوطن المغرّر بهم إلى حضنه.
وأشاد بدور الأهالي الذين أتوا بأبنائهم لتسوية أوضاعهم معاهدين أنفسهم والوطن بأن يكونوا الجند الأوفياء له، والسواعد القوية في خدمته.
من جانبهم، ذكر عدد من الذين سوّوا أوضاعهم لـ”البعث” أنهم سارعوا إلى الانضمام إلى التسوية بعد أن توضحت لديهم أهميتها في طي صفحة سوداء عمرها سنوات، والعودة إلى كنف الدولة والشروع بممارسة حياتهم الطبيعية دون منغّصات، ولا سيما أنه يقع على عاتق فئة الشباب مهمّة الدفاع عن وطنهم الضامن الوحيد والحقيقي لجميع أبنائه.
وعلمت “البعث” من أوساط مطّلعة أن هذه التسوية ستمدّد حتى يوم الإثنين المقبل، لإتاحة الفرصة أمام كل المطلوبين للانضمام إليها.