فتح المجال أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء درعا خارج سورية

وأشارت المحافظة إلى الإجراءات وآلية تقديم الطلبات للمتخلفين عن تأدية الخدمتين العسكريتين الإلزامية والاحتياطية، والفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية أو من لديه مشكلة أمنية أو عسكرية.

وأوضح البيان أنه يمكن تقديم الطلب عن طريق أحد أفراد أسرة الشخص الراغب بالتسوية وزيارة مركز التسوية، حيث يقدّم الطلب مع ذكره درجة القرابة وإرفاقه بصورة هوية صاحب العلاقة وصور شخصية وصورة هوية مقدّم الطلب.

وأشار البيان إلى أنه ستتم دراسة الطلبات ومعالجتها حسب كل حالة.

وواصل مركز التسوية في قصر الحوريات بمدينة درعا استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء المحافظة لليوم الرابع على التوالي، حيث تمت اليوم تسوية أوضاع العديد من أبناء مدينة إزرع وما حولها وذلك وفقاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة، وشهد المركز إقبالاً كثيفاً من أبناء المحافظة الراغبين بتسوية أوضاعهم.

مصدرٌ أمني بيّن لـ”البعث” أن أعداد الذين سوّوا أوضاعهم حتى اليوم تجاوز الـ5 آلاف مطلوب، مؤكداً مواصلة تقديم التسهيلات الكبيرة من الجهات المختصة لكل مطلوب يريد تسوية وضعه، ولكل من تخلّف عن خدمة العلم أو مدعوّ للاحتياط في المحافظة.