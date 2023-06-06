فرنسا.. إلغاء رحلات جوية وتوقف القطارات إثر إضراب عمالي

وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن الإضرابات أدّت إلى إلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، وتعطل نحو 10 بالمئة من القطارات في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت: إن المتظاهرين قطعوا التيار الكهربائي عن منطقة إيسي ليه مولينو، حيث يقع مقر مجموعة إعلام فرنسا العالمي المالكة لكل من (إذاعة فرنسا الدولية) وشبكة (فرانس 24)، وكذلك شركتا الاتصالات (أورانج) و(مايكروسوفت فرنسا)، لافتةً إلى أن مجموعة من المحتجين تسللت أيضاً إلى مقرّ إقامة الألعاب الأولمبية بباريس في منطقة (سان دوني)، حيث هتفوا ضدّ قانون إصلاح نظام التقاعد.

وتتوقع السلطات الفرنسية أن يصل العدد الإجمالي للمشاركين في مظاهرات اليوم إلى 600 ألف شخص، بينهم 70 ألفاً في باريس وحدها.

وتواصل النقابات العمالية في فرنسا اعتراضها على إصلاح نظام التقاعد الحكومي الذي تم تبنيه في الـ 16 من شهر آذار الماضي، ومن المقرر أن يدخل في حيز التنفيذ مطلع شهر أيلول المقبل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقع مقترح إصلاح نظام التقاعد ليصبح قانوناً في الـ 14 من نيسان الماضي بعد أن انتهى المجلس الدستوري من مراجعته، رغم مطالب النقابات العمالية بالتخلي عن الإجراء الذي أثار الاحتجاجات.

ويرفع القانون سن التقاعد من62 إلى 64 عاماً، وهو ما يتطلب 43 عاماً على الأقل من الخدمة لتكون مؤهلاً للحصول على معاش تقاعدي كامل.