مرشح رئاسي أمريكي يقرّ بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا وغيرها

واشنطن- سانا

اعترف المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا، منتقداً الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لانعدام خبرته السياسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن كينيدي قوله خلال محادثة مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تم بثها على تويتر: “تنتشر مختبراتنا في جميع أنحاء العالم، ومنها أوكرانيا، حيث تعمل على تطوير جميع أنواع الأسلحة البيولوجية”.

ووصف كينيدي رئيس النظام الأوكراني زيلينسكي خلال المحادثة بأنه “ممثل كوميدي ليس لديه أي خبرة في المجال السياسي”.

وتحدّث المرشح الأمريكي للرئاسة عن ضرورة تسريع تسوية النزاعات الأمريكية مع روسيا والصين، معتبراً أنه “من الجنون استمرار صراعنا مع دولة لديها أسلحة نووية مثلنا”.

وكان كينيدي صرّح قبل شهر بأن “روسيا لا يمكن أن تُهزم في أوكرانيا”، كما أكّد “فشل محاولة كييف وواشنطن إخفاء الخسائر الكارثية للقوات الأوكرانية”.