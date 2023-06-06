مساعدات إنسانية روسية وتوزيع مستلزمات مدرسية في درعا

درعا – دعاء الرفاعي

قدم وفد روسي من المركز الوطني لإدارة الدفاع في الاتحاد الروسي برئاسة أ.خ ساغيتوف نائب رئيس حكومة جمهورية بشكيرسان، مساعدات إنسانية ومستلزمات وحقائب مدرسية وقرطاسية، إضافة إلى تسليم مولدات كهرباء استطاعة 5 كيلو واط، وسلل غذائية خلال زيارتهم لمدرسة الشهيد إسماعيل أبو نبوت في مدينة درعا.

وعبر ساغيتوف عن سعادته بزيارة المدرسة التي يلاحظ أن ثمة نشاط مفعماً بالحيوية لدى طلابها، وتفوقهم في دراسة اللغة في مركز اللغة الروسية المفتتح ضمن المدرسة، مؤكداً أن روسيا تقف مع سورية في كل المجالات والمواقف، فيما المساعدات الرمزية التي يتم توزيعها ما هي إلا تعبير عن عمق أواصر الصداقة بين الشعبين السوري والروسي، مضيفاً أن روسيا مستمرة في دعم سورية ومحافظة درعا على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن مختلف جامعات روسيا مستعدة لاستقطاب واستقبال الطلاب الأوائل في كلياتها.

مدير تربية درعا المهندس منهل العمارين أكد أن هذه الخطوة تسهم في تعميق وتعزيز العلاقات السورية الروسية، وتسهم في دعم العملية التربوية، مشيراً إلى أن رغبة تعلم اللغة الروسية كبيرة لدى تلاميذ المدارس وهذا ما يدفع مديرية التربية لتقديم المزيد من المعدات والتجهيزات اللازمة، لافتا إلى أن التجهيزات المقدمة اليوم كان من بينها 150 كتاب وقاموس وغيرها من أساليب التعلم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية تقديم مساعدات طبية وغذائية ولوجيستية روسية إلى محافظة درعا توزعت على المشافي الوطنية، تضمنت مولدات كهربائية، ولوازم ومعدات طبية، وزعت على العديد من المشافي منها المشفى الوطني في مدينة درعا، ومشفى بصرى الشام في مدينة بصرى بالريف الشرقي، والمشفى الوطني في مدينة إزرع.