مقتل أكثر من 1500 جندي أوكراني في اتجاه جنوب دونيتسك

موسكو- تقارير

لو قُدّر لهذا الهجوم الأوكراني المستمرّ منذ نحو ثلاثة أيام على محور جنوب دونيتسك أن ينجح، لتبجّح النظام الأوكراني ومن خلفه واشنطن بالدرجة الأولى، بالقول: إن الهجوم المضاد الذي روّجوا له تمّ وحقق جميع الأهداف المرجوّة منه، غير أن النتائج على الأرض تؤكّد عجز الطرفين عن الحديث عن أيّ نصر في الميدان، وبالتالي نفى كل منهما الحديث عن بدء هذا الهجوم.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النظام الأوكراني واصل خلال يوم أمس شنّ هجومه مع تركيز جهوده الرئيسية على الجانب البارز في اتجاه جنوب دونيتسك، مشيرة إلى تعرّض العدو لهزيمة فادحة، حيث قُتل أكثر من 1500 جندي أوكراني.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم: “إن نظام كييف بعد أن عانى من خسائر فادحة في اليوم السابق أعاد تجميع بقايا الألوية الآلية 23 و31 وتنظيمها إلى مجموعات أحادية مترابطة مع بعضها، حيث استمرّت في شن العمليات الهجومية في مناطق نوفوداروفكا وليفادنوي، إضافة إلى ذلك تم إدخال لواء جديد في المعركة في هذا القطاع”.

وأضافت الوزارة: إنه في الوقت نفسه شنّ العدو هجوماً في اتجاه سوفخوز (أكتيابرسكي) وجمعية نوفودونيتسك الحكومية، بواسطة لواء المشاة البحري 37 مع تعزيزات شكّلت قوامها وحدات من لواء الهجوم الجبلي 68 التابع للقوات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أنه نتيجة للنيران المختلفة من قوات الجيش والطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية، وكذلك أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة تعرّض العدو لهزيمة فادحة.

وأكّدت الوزارة أنه من خلال الإجراءات النشطة والمقدامة لوحدات مجموعة (فوستوك) للقوات الروسية التي أظهرت الشجاعة والبطولة تم إحباط هجوم العدو ومنعه من إنجاز المهام الموكلة إليه، وتعرّضت التشكيلات والوحدات العسكرية المهاجمة للقوات الأوكرانية لأضرار جسيمة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك بلغ أكثر من 1500 جندي أوكراني و28 دبابة، بما في ذلك 8 دبابات من طراز (ليوبارد) المصنوعة في ألمانيا، وثلاث دبابات (إيه إم إكس) بعجلات والمصنوعة في فرنسا، و109 مركبات قتالية مدرعة.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه في غضون ثلاثة أيام تم إحباط محاولات النظام الأوكراني شنّ هجوم على مختلف قطاعات الجبهة بعد حشده كمية كبيرة من المعدات والقوى العاملة.

وقال شويغو في تصريحات اليوم: إن “محاولات الهجوم أحبطت، وتم إيقاف العدو وأظهر الجنود الروس الشجاعة والبطولة في المعارك، والعدو لم يحقق أهدافه وتكبّد خسائر فادحة”.

وحسب شويغو فإن قوات الألوية الميكانيكية 23 و31 التابعة للقوات الأوكرانية شنّت في الرابع من حزيران هجوماً في خمسة اتجاهات ولم ينجح أي منها وتكبّد العدو خسائر كبيرة، وأدّت إلى مقتل 300 عسكري وتدمير 16 دبابة و26 مركبة قتالية مصفحة و14 مركبة عسكرية خاصة.

وأشار شويغو إلى أنه في الخامس من الشهر الجاري حاول نظام كييف شنّ هجوم في سبعة اتجاهات بقوات من خمسة ألوية تم دحره منها وتكبّد خسائر أكبر، منها أكثر من 1600 عسكري قتيل و28 دبابة بما في ذلك 8 من طراز ليوبارد و3 دبابات ألف (إم إكس-10) بعجلات و136 وحدة من المعدات العسكرية الأخرى بينها 79 آلية أجنبية الصنع.

وأضاف الوزير الروسي: “خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في جميع الاتجاهات 3715 فرداً عسكرياً و52 دبابة و207 مركبات قتالية مدرّعة و134 مركبة عسكرية و5 طائرات ومروحيتين و48 مدفعية ميدانية و53 طائرة دون طيار، في حين كانت خسائر قواتنا في المجموع 71 جندياً وجرح 210 أثناء صد هجوم العدو في المجموعة المشتركة للقوات، وأصيبت 15 دبابة و9 عربات قتال مشاة ومركبتان و9 مدافع مختلفة”.

وذكر شويغو أن نظام كييف ارتكب الليلة الماضية جريمة إرهابية أخرى حيث قام بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية ما أدّى إلى إغراق مناطق واسعة، والغرض من هذه الإجراءات حسب البيانات المتاحة عدم تحقيق النجاح في العمليات الهجومية.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن المنظومات الاستراتيجية “يارس” الحاملة لصواريخ باليستية نووية عابرة للقارات، باشرت تنفيذ دوريات قتالية في تشكيل “بارناول” للقوات الصاروخية الاستراتيجية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيان للوزارة قولها: “خرجت منظومات يارس المتحركة الحاملة لصواريخ باليستية نووية عابرة للقارات في إقليم ألتاي لتنفيذ دوريات قتالية”.

وأضاف البيان: إن عناصر طواقم المنظومات الصاروخية سيتدرّبون خلال ذلك على تنفيذ المهام القتالية، بما في ذلك القيام بمناورات مكثفة على طرق الدوريات القتالية الوعرة وغير المعبّدة، بينما ستقطع الدوريات الصاروخية مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وسيتدرّب العناصر خلال ذلك على نشر القطع القتالية والمعدات الهندسية في المواقع الميدانية ومن ثم تغيير هذه المواقع وتنظيم التمويه وأعمال الحراسة والتدرّب على مكافحة مجموعات الاستطلاع والتخريب.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار أعمال المناورة ستنتشر القطع الصاروخية والوحدات الفرعية في مناطق الغابات من أجل زيادة سرية وجودها.