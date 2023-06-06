في رابع أيام التسوية.. انضمام الآلاف من أبناء درعا إليها

درعا – دعاء الرفاعي

شهد اليوم الرابع من أيام التسوية التي انطلقت يوم السبت الماضي في محافظة درعا، بصالة “قصر الحوريات” إقبالاً كثيفاً من أبناء المحافظة الراغبين بتسوية أوضاعهم، من جميع المطلوبين والمتخلفين عن خدمتي العلم الإلزامية والاحتياطية والفارين منهما.

مصدرٌ أمني بين ل”البعث” أن أعداد الذين سووا أوضاعهم حتى اليوم تجاوز ال 5 آلاف مطلوباً، مؤكداً مواصلة تقديم التسهيلات الكبيرة من الجهات المختصة لكل مطلوب يريد تسوية وضعه، ولكل من تخلف عن خدمة العلم أو مدعو للاحتياط في المحافظة.

وأضاف المصدر: “يمكن لمن قام بإجراء التسوية مراجعة جميع الدوائر الحكومية واستصدار ما يريد من الوثائق والأوراق الرسمية”، لافتاً إلى أنه “قد يتم تمديدها لأيام قليلة نظراً للإقبال الكبير من أبناء المحافظة، وذلك لإتاحة فرصة التسوية أمام جميع من يرغب بها”.

بدوره، محافظ درعا المهندس لؤي خريطة، أكد أن هذه الحشود الغفيرة من أبناء درعا ما هي إلا تعبير عن مبادلة الوفاء بالولاء للوطن ولقائده السيد الرئيس بشار الأسد، مبيناً أن الوطن اليوم بحاجة إلى وقوف كل الشرفاء معه،لإعادة البناء والإعمار ومواجهة جميع التحديات الصعبة.

وأضاف المحافظ: إن التسويات المتواصلة في ربوع هذه المحافظة تساهم في لم الشمل، وتسهيل أمور الحياة لجميع المواطنين، تمهيداً لمشاركتهم في تحصينه الوطن والدفاع عنه، مشيراً إلى أن هذه المكرمة تقدمة حضارية وإنسانية لعودة أبناء الوطن المغرر بهم إلى حضنه.

وأشاد بدور الأهالي الذين أتوا بأبنائهم لتسوية أوضاعهم معاهدين أنفسهم والوطن بأن يكونوا الجند الأوفياء له، والسواعد القوية في خدمته.

من جانبهم، ذكر عدد من الذين سووا أوضاعهم ل “البعث” أنهم سارعوا إلى الانضمام إلى التسوية بعد أن توضحت لديهم أهميتها في طي صفحة سوداء عمرها سنوات، والعودة إلى كنف الدولة والشروع بممارسة حياتهم الطبيعية دون منغصات، ولا سيما أنه يقع على عاتق فئة الشباب مهمة الدفاع عن وطنهم الضامن الوحيد والحقيقي لجميع أبنائه.

وعلمت “البعث” من أوساط مطلعة أن هذه التسوية ستمدد حتى يوم الإثنين المقبل، لإتاحة الفرصة أمام كل المطلوبين للإنضمام إليها.