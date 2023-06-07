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8-يونيو-2023
نشرة الإعلانات-العدد 880/ يوم الخميس 8-6-2023م/10 صفحات
العدد 17435 الخميس 8 – 6 – 2023
لن تستطيع واشنطن التنصّل من “السيل الشمالي”
الاحتلال يسعى لتقسيم “الأقصى”.. وفصل شمال الضفة عن جنوبها
الخارجية الروسية تحذر من لجوء نظام كييف إلى استفزازات نووية
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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مجلة البعث الأسبوعية
العدد 17435 الخميس 8 – 6 – 2023
الاعداد PDF
صحيفة البعث
7-يونيو-2023
العدد 17435 الخميس 8 – 6 – 2023
←
لن تستطيع واشنطن التنصّل من “السيل الشمالي”
نشرة الإعلانات-العدد 880/ يوم الخميس 8-6-2023م/10 صفحات
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