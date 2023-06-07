العراق.. القبض على 4 إرهابيين في نينوى

بغداد – سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم القبض على 4 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم “داعش” في محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية قولها في بيان: إنها تمكّنت من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة من إلقاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة (أربعة) إرهاب في محافظة نينوى، مشيرةً إلى أن الموقوفين شاركوا بعمليات إرهابية وتسلّموا مقابل تلك الهجمات مبالغ مالية.

وألقت القوات العراقية القبض أول أمس على أحد الإرهابيين، في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.