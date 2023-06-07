الوزير الغباش يبحث مع السفير الكوبي تعزيز التعاون الصحي

دمشق – سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع السفير المفوّض وفوق العادة لجمهورية كوبا لويس ماريانو فرنانديز رودريغيز سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الصحي، بما يفيد الطرفين.

وأكّد الوزير الغباش خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة عمق العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، منوهاً بدعم كوبا للشعب السوري خلال كارثة الزلزال عبر إرسال المساعدات الإنسانية والطبية، ومبيّناً أن كوبا متطوّرة جداً في المجال التقني والصناعات الدوائية وخاصة أدوية السرطان والأدوية النوعية.

بدوره السفير الكوبي أشار إلى رغبة بلاده واستعدادها للعمل والتنسيق المشترك في مجال تدريب الكوادر البشرية لتبادل الخبرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي للكوادر الصحية، موضحاً أن كوبا لديها خبرة واسعة في مجال البحوث المتعلقة بالمجال الصيدلي وموضوع التمريض.

حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية والدكتورة رزان سلوطة، ومديرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة وئام حيدر.