بمشاركة سورية… بدء اجتماع لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية

وقال وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في تصريح لمراسل “سانا” في عمان: إن سورية تعود للمشاركة في أعمال منظمة السياحة العالمية بعد عودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وما حققته من إنجازات، مشيراً إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة بمشاركة الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز الخدمات السياحية بين الدول العربية، وترسيخ روح التوافق العربي.

ويستمر الاجتماع حتى الـ9 من الشهر الحالي بحضور ممثلين عن 12 دولة عربية، وتعد هذه اللجنة من اللجان الرئيسية في منظمة السياحة العالمية، واجتماعها السنوي هو ضمن أنشطة المنظمة الدولية.