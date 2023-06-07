بوشكوف: تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية صفعة لأمريكا

موسكو- سانا

في إشارة إلى تقلّص نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، وعجزها عن مجاراة التطوّرات الحاصلة فيها، أو التأثير في مجريات الأحداث، وخاصة ما يتعلّق بالعلاقات البينية بين الدول والتوجّهات الجديدة لها، اعتبر عضو مجلس الاتحاد الروسي ألكسي بوشكوف أن إعادة تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران شكّلت صفعة قوية للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتعليقاً على تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، قال بوشكوف عبر تليغرام وفقاً لوكالة نوفوستي: “هذه الخطوة لم تشكّل صفعة لسياسات الولايات المتحدة التي اعتمدت على عزل إيران في الشرق الأوسط فحسب، بل ولّدت مصالحة سياسية حاسمة بين أهم قوّتين دبلوماسيتين”.

ورأى أن مثل هذه السياسة دليل على الاستقلال الجديد لدول العالم الشرقي التي تعمل على تطوير علاقاتها دون إيلاء الكثير من الاهتمام للولايات المتحدة.