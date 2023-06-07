قبول استقالة الحكومة الكويتية

الكويت – سانا

أعلنت الكويت اليوم عن قبول استقالة أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتكليف كل منهم تصريف العاجل من شؤون منصبه.

وتضمّن نص أمرٍ أميري صدر اليوم وفق وكالة “كونا” الرسمية: تقبل استقالة أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكانت الكويت أصدرت في التاسع من نيسان الماضي مرسوماً أميرياً بتشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، كما فتحت مراكز الاقتراع في الكويت أبوابها صباح أمس أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت في انتخابات مجلس الأمة وسط إجراءات أمنية مشدّدة.