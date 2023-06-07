كنعاني: إيران لن تتردّد في تعزيز قدراتها الرادعة
طهران – سانا
أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران لن تتردّد في تعزيز قدراتها الرادعة وحماية حقوقها وأمنها، مشدّداً على أن تهديدات واشنطن باللجوء إلى القوة ضدّ الدول الأخرى تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن كنعاني قوله في تصريح: إن “تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن خلال الاجتماع السنوي لمنظمة إيباك ضدّ إيران واتهاماته لها لا أساس لها”، مشيراً إلى أن واشنطن تقدّم ادّعاءات مزيّفة تجاه إيران، بينما تستمرّ في الدعم الشامل لكيان الفصل العنصري الصهيوني.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: إن “دعم إيران للشعب الفلسطيني يتماشى مع سياستها القائمة على دعم حركات التحرّر على أساس حق تقرير المصير ورفض الاحتلال ومقارعة الفصل العنصري”، داعياً المسؤولين الأمريكيين إلى “تجنّب توجيه اتهامات لا أساس لها ضدّ طهران، وإعادة النظر في استمرار سياساتهم غير القانونية والفاشلة تجاهها”.
وفي شأنٍ آخر، أكّد وزير النفط الإيراني جواد أوجي اليوم أن بلاده لديها ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، وتسعى للتحويل إلى مركز إقليمي لتبادل الغاز.
وقال أوجي في تصريح اليوم على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: نحاول بالتعاون مع عدد من الدول منها روسيا أن يكون لدينا مركز لتبادل الغاز في منطقة عسلوية جنوب البلاد، ويتم التخطيط لذلك.
وأضاف: إن الحكومة الإيرانية قامت بتحديثات في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، ولأول مرة تم إنشاء مصفاة في منطقة أمريكا اللاتينية وفنزويلا.
داخلياً، ضبطت قوى الأمن الداخلي الإيرانية اليوم طناً و103 كيلوغرامات من المخدرات بمدينة ياسوج في محافظة كهكويلويه وبوير أحمد جنوب غرب البلاد.
وقال قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد كيقباد مصطفايي في تصريح له: إنه “تم خلال عملية أمنية تفكيك عصابة لتهريب المخدرات، وضبط شحنة من مادة الأفيون المخدرة على الطريق من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد إلى مدينة ياسوج في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب البلاد”.
وأكّد مصطفايي أنه تم خلال العملية أيضاً القبض على عدد من مهربي المخدرات، وثلاث سيارات كانت بحوزتهم.