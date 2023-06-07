كنعاني: إيران لن تتردّد في تعزيز قدراتها الرادعة

طهران – سانا

أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران لن تتردّد في تعزيز قدراتها الرادعة وحماية حقوقها وأمنها، مشدّداً على أن تهديدات واشنطن باللجوء إلى القوة ضدّ الدول الأخرى تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن كنعاني قوله في تصريح: إن “تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن خلال الاجتماع السنوي لمنظمة إيباك ضدّ إيران واتهاماته لها لا أساس لها”، مشيراً إلى أن واشنطن تقدّم ادّعاءات مزيّفة تجاه إيران، بينما تستمرّ في الدعم الشامل لكيان الفصل العنصري الصهيوني.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: إن “دعم إيران للشعب الفلسطيني يتماشى مع سياستها القائمة على دعم حركات التحرّر على أساس حق تقرير المصير ورفض الاحتلال ومقارعة الفصل العنصري”، داعياً المسؤولين الأمريكيين إلى “تجنّب توجيه اتهامات لا أساس لها ضدّ طهران، وإعادة النظر في استمرار سياساتهم غير القانونية والفاشلة تجاهها”.