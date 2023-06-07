ما هي السمات الشخصية الخمس الكبرى؟ الانفتاح والوعي والانبساط والقبول والعصبية

“البعث الأسبوعية” ــ لينا عدرا

يعتقد العديد من علماء نفس الشخصية المعاصرين أن هناك خمسة أبعاد أساسية للشخصية، وغالبا ما يشار إليها بالسمات الشخصية “الخمس الكبار”. وهذه “الخمس الكبرى” هي الانبساط، والتوافق، والانفتاح، والوعي، والعصابية.

الانبساط هو التواصل الاجتماعي، والتقبل هو اللطف، والانفتاح هو الإبداع والألغاز، والوعي هو التفكير، والعصابية غالبا ما تنطوي على الحزن أو عدم الاستقرار العاطفي.

يمكن أن يمنحك فهم ماهية كل سمة شخصية، وما يعنيه الحصول على درجة عالية أو منخفضة في تلك السمة، نظرة ثاقبة لشخصيتك، دون إجراء اختبار سمات الشخصية. يمكن أن يساعدك أيضا على فهم الآخرين بشكل أفضل، بناءً على المكان الذي يقبعون فيه في السلسلة المتصلة لكل سمة من سمات الشخصية المدرجة.

طريقة سهلة لتذكر الخمس الكبار

يستخدم البعض الاختصار OCEAN (الانفتاح والوعي والانبساط والتوافق والعصابية) لتذكر سمات الشخصية الخمس الكبار. وCANOE (للوعي، والموافقة، والعصابية، والانفتاح، والانبساط) هو خيار آخر.

تاريخ نظرية الشخصية الخمس الكبار

لطالما حاولت نظريات السمات الشخصية تحديد عدد السمات الموجودة بالضبط. واقترحت نظريات سابقة أرقاما مختلفة. وعلى سبيل المثال، احتوت قائمة غوردون اولبرت على 4000 سمة شخصية، وكان لدى ريمون كاتل 16 عاملاً في الشخصية، وقدم هانز ايسنك نظرية ثلاثية العوامل.

شعر العديد من الباحثين أن نظرية كاتيل كانت معقدة للغاية، وأن نظرية إيسنك كانت محدودة النطاق للغاية. ونتيجة لذلك، ظهرت السمات الشخصية الخمس الكبار، وتستخدم لوصف السمات العريضة التي تعمل بمثابة اللبنات الأساسية للشخصية.

يدعم العديد من الباحثين الاعتقاد بأن هناك خمس سمات أساسية للشخصية. وكان الدليل على هذه النظرية ينمو لسنوات عديدة في علم النفس، بدءاً من أبحاث سميث (1967)، وغولبرغ (1981)، وماكير وكوستا (1987).

السمات الشخصية الخمس الكبرى

من المهم ملاحظة أن كل سمة من سمات الشخصية الخمس الأساسية تمثل نطاقا بين نقيضين. وعلى سبيل المثال،يمثل الانبساط سلسلة متصلة بين الانبساط الشديد والانطواء الشديد.

وفي العالم الحقيقي، يقع معظم الناس في مكان ما بينهما. وفي حين أن هناك قدرا كبيرا من الأدبيات التي تدعم سمات الشخصية الأساسية هذه، لا يتفق الباحثون دائما على التسميات الدقيقة لكل بُعد. ومع ذلك، عادة ما يتم وصف هذه السمات الخمس على النحو التالي.

– الانفتاح

يؤكد الانفتاح (يشار إليه أيضا باسم الانفتاح على التجربة) على الخيال والبصيرة من بين جميع سمات الشخصية الخمس. ويميل الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفتاح إلى مجموعة واسعة من الاهتمامات. إنهم فضوليون بشأن العالم والأشخاص الآخرين ويتوقون إلى تعلم أشياء جديدة والاستمتاع بتجارب جديدة.

ويميل الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من هذه السمة الشخصية إلى أن يكونوا أكثر ميلا إلى المغامرة والإبداع. على العكس من ذلك، غالبا ما يكون الأشخاص المتدنيون، من حيث هذه السمة، أكثر تقليدية وقد يعانون من التفكير المجرد.

عال

ــ مبدع جدا

ــ الانفتاح على تجربة أشياء جديدة

ــ التركيز على مواجهة التحديات الجديدة

ــ يسعده التفكير في المفاهيم المجردة

متدن

ــ يكره التغيير

ــ لا يتمتع بأشياء جديدة

ــ يقاوم الأفكار الجديدة

ــ ليس مبدعا جدا

ــ يكره المفاهيم المجردة أو النظرية

الوعي

من بين كل سمة من سمات الشخصية، يُعرف الوعي بمستويات عالية من التفكير والتحكم الجيد في الانفعالات والسلوكيات الموجهة نحو الهدف. إنهم يخططون مسبقا، ويفكرون في كيفية تأثير سلوكهم على الآخرين، ويضعون في اعتبارهم المواعيد النهائية.

الأشخاص الذين يسجلون درجات أقل في هذه السمة الشخصية الأساسية يكونون أقل تنظيماً. وقد يماطلون في إنجاز الأمور، ويفتقدون أحيانا المواعيد النهائية تماما.

عال

ــ يقضي الوقت في التحضير

ــ إنهاء المهام الهامة على الفور

ــ يهتم بالتفاصيل

ــ يتمتع بجدول زمني محدد

متدن

ــ يكره الهيكل والجداول

ــ يميل إلى العبث ولا يعتني بالأشياء

ــ عدم إعادة الأشياء أو إعادتها إلى حيث تنتمي

ــ يؤجل المهام المهمة

ــ يفشل في إكمال المهام الضرورية أو المعينة

الانبساط

الانبساط هو سمة شخصية تتميز بالإثارة، والتواصل الاجتماعي، والثرثرة، والمقادير الكبيرة من التعبير العاطفي. ويساعد التواجد مع الآخرين على الشعور بالنشاط والإثارة. ويميل الأشخاص المنخفضون في هذه السمة الشخصية أو الانطوائيون إلى أن يكونوا أكثر تحفظا. لديهم طاقة أقل لإنفاقها في الأوساط الاجتماعية، ويمكن أن تشعرهم الأحداث الاجتماعية بالاستنزاف. وغالبا ما يتطلب الانطوائيون فترة من العزلة والهدوء من أجل “إعادة الشحن”.

عال

ــ يتمتع بكونه مركز الاهتمام

ــ الإعجابات لبدء المحادثات

ــ يستمتع بلقاء أناس جدد

ــ لديه دائرة اجتماعية واسعة من الأصدقاء والمعارف

ــ يجد أنه من السهل تكوين صداقات جديدة

ــ يشعر بالنشاط عند وجود أشخاص آخرين

ــ يقول الأشياء قبل التفكير فيها

متدن

ــ يفضل العزلة

ــ يشعر بالإرهاق عند الاضطرار إلى الاختلاط بالآخرين كثيرا

ــ يجد صعوبة في بدء المحادثات

ــ يكره إجراء محادثة قصيرة

ــ يفكر بعناية في الأمور قبل التحدث

ــ يكره كونه مركز الاهتمام

موافقة

تتضمن سمة الشخصية هذه سمات مثل الثقة، والإيثار، واللطف، والعاطفة، وغيرها من السلوكيات الاجتماعية الإيجابية, والأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من التوافق يميلون إلى أن يكونوا أكثر تعاونا، بينما يميل الأشخاص المنخفضون في هذه السمات الشخصية إلى أن يكونوا أكثر تنافسية وأحيانا متلاعبون.

عال

ــ لديه قدر كبير من الاهتمام بالآخرين

ــ يهتم بالآخرين

ــ يشعر بالتعاطف والاهتمام بالآخرين

ــ يتمتع بالمساعدة والمساهمة في إسعاد الآخرين

ــ يساعد الآخرين الذين يحتاجون إلى المساعدة

متدن

ــ لا يهتم بالآخرين

ــ لا يهتم بما يشعر به الآخرون

ــ لديه القليل من الاهتمام بمشاكل الآخرين

ــ الشتائم والاستخفاف بالآخرين

ــ يتلاعب بالآخرين للحصول على ما يريدون

العصابية

العصابية هي سمة شخصية تتميز بالحزن، وتقلب المزاج، وعدم الاستقرار العاطفي. ويميل الأفراد المصابون بدرجة عالية من العصابية إلى الشعور بتقلبات المزاج، والقلق، والتهيج، والحزن. ويميل الأشخاص المنخفضون في هذه السمة الشخصية إلى أن يكونوا أكثر استقرارا ومرونة عاطفية.

عال

ــ يتعرض للكثير من التوتر

ــ القلق بشأن العديد من الأشياء المختلفة

ــ ينزعج بسهولة

ــ تجارب تحولات دراماتيكية في المزاج

ــ يشعر بالقلق

ــ يكافح من أجل التعافي بعد الأحداث المجهدة

متدن

ــ مستقر عاطفيا

ــ يتعامل بشكل جيد مع الإجهاد

ــ نادرا ما يشعر بالحزن أو الاكتئاب

ــ لا يقلق كثيرا

ــ مرتاح جدا

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كيفية استخدام السمات الشخصية الخمسة الكبار

يمكن استخدام الموقع الذي أنت فيه على السلسلة المتصلة لكل من هذه السمات الأساسية الخمس للمساعدة في تحديد ما إذا كنت أكثر أو أقل احتمالية لامتلاك سمات شخصية ثانوية أخرى. وغالبا ما يتم تقسيم هذه السمات الأخرى إلى فئتين: سمات الشخصية الإيجابية والسمات الشخصية السلبية.

سمات الشخصية الإيجابية

سمات الشخصية الإيجابية هي سمات يمكن أن يكون من المفيد امتلاكها. وقد تساعدك هذه السمات على أن تكون شخصا أفضل أو تجعل من السهل عليك التعامل مع التحديات التي قد تواجهها في الحياة. وتشمل سمات الشخصية التي تعتبر إيجابية ما يلي:

ــ قابل للتكيف ــ طموح ــ مراع ــ تعاوني ــ ودي ــ رؤوف ــ متواضع ــ موضوعي ــ مستبشر ــ محترم ــ ثابت ــ شامل ــ حسن التقريب.

سمات الشخصية السلبية

السمات الشخصية السلبية هي تلك التي قد تكون أكثر ضررا من كونها مفيدة. وهي سمات قد تعيقك في حياتك أو تضر بعلاقاتك مع الآخرين (إنها أيضا سمات جيدة للتركيز عليها من أجل تنمية الشخصية). وتشمل سمات الشخصية التي تقع في الفئة السلبية ما يلي:

ــ عنيف ــ متكبر ــ بارد ــ مخادع ــ مغرور ــ غير متسامح ــ سريع الحكم ــ متقلب المزاج ــ مهمل ــ أناني ــ غير موثوق ــ منسحب.

على سبيل المثال، إذا حصلت على درجة عالية في الانفتاح، فمن المرجح أن تكون لديك سمة الشخصية الإيجابية المتمثلة في الإبداع. وإذا حصلت على درجة منخفضة في الانفتاح، فمن المرجح أن تكون لديك سمة الشخصية السلبية لكونك غير مبدع.

عالمية سمات الشخصية الأساسية

وجد ماكراي وزملاؤه أن السمات الشخصية الخمسة الكبار عالمية بشكل ملحوظ. وجدت إحدى الدراسات التي نظرت إلى أشخاص من أكثر من 50 ثقافة مختلفة أنه يمكن استخدام الأبعاد الخمسة بدقة لوصف الشخصية.

بناءً على هذا البحث، يعتقد العديد من علماء النفس الآن أن أبعاد الشخصية الخمسة ليست عالمية فحسب، بل لها أيضا أصول بيولوجية. وقد اقترح عالم النفس ديفيد بوس تفسيرا تطوريا لسمات الشخصية الخمس الأساسية، ما يشير إلى أنها تمثل أهم الصفات التي تشكل المشهد الاجتماعي لدينا.

العوامل المؤثرة في سمات الشخصية

تشير الأبحاث إلى أن كلا من التأثيرات البيولوجية والبيئية تلعب دورا في تشكيل شخصياتنا. وتشير الدراسات التوءم إلى أن كلاً من الطبيعة والتنشئة تلعبان دورا في تطوير كل سمة من سمات الشخصية الخمس

ونظرت إحدى الدراسات حول الأسس الجينية والبيئية للسمات الخمس لدى 123 زوجا من التوائم المتماثلة و127 زوجا من التوائم الأخوية. وأشارت النتائج إلى أن وراثة كل سمة شخصية كانت 53٪ للانبساط، و41٪ للتوافق، و44٪ للوعي، و41٪ للعصابية، و 6٪ للانفتاح.

وتشير الدراسات أيضا إلى أن سمات الشخصية الخمس الكبرى هذه تميل إلى أن تكون مستقرة نسبيا على مدار مرحلة البلوغ. كما وجدت دراسة واحدة استمرت أربع سنوات على البالغين في سن العمل أن الشخصية تغيرت قليلاً نتيجة لأحداث الحياة المعاكسة.

كما تشير الدراسات إلى أن النضج قد يكون له تأثير على سمات الشخصية الخمس. وقد يميل الناس إلى أن يصبحوا أقل انبساطا وأقل عصابية، وأقل انفتاحا على التجربة، مع التقدم في العمر. ومن ناحية أخرى، يميل التوافق والوعي إلى الزيادة مع تقدم الناس في السن.

أخيراً، علينا أن نتذكر دائما أن السلوك ينطوي على تفاعل بين شخصية الشخص الأساسية والمتغيرات الظرفية. ويلعب الموقف الذي يجد الشخص نفسه فيه دورا في كيفية رد فعله. ومع ذلك، في معظم الحالات، يقدم الأشخاص ردودا تتفق مع سماتهم الشخصية الأساسية.

وتمثل هذه الأبعاد مجالات واسعة من الشخصية. لكن الشخصية معقدة ومتنوعة أيضا. لذلك، قد يُظهر الشخص سلوكيات عبر العديد من سمات الشخصية هذه.

ــ لماذا تعتبر الخمس الكبرى أفضل نموذج للشخصية؟

نظرية الشخصية الخمس الكبار مقبولة على نطاق واسع اليوم لأن هذا النموذج يقدم مخططا لفهم الأبعاد الرئيسية للشخصية. ولقد وجد الخبراء أن هذه السمات عالمية وتقدم صورة دقيقة لشخصية الإنسان.

ــ ما هو النوع الأكثر شيوعا؟

إن نموذج الشخصيات الخمس الكبار ليس نظام تصنيف، لذلك لا توجد “أنواع” محددة. بدلاً من ذلك، تمثل هذه الأبعاد الصفات التي يمتلكها جميع الأشخاص بكميات متفاوتة. وقد وجدت إحدى الدراسات أن معظم الناس يميلون إلى الانخراط في واحد من أربعة أنواع رئيسية بناءً على السمات الخمس الكبرى:

– المتوسط (النوع الأكثر شيوعا، والذي يتميز بمستويات عالية من الانبساط والعصابية وانخفاض مستويات الانفتاح).

– المتمركز على الذات (مرتفع في الانبساطية ومتددن في الوعي والانفتاح والقبول).

– متحفظ (متدن في الانبساط، والعصابية، والانفتاح، وعال في الوعي والموافقة).

– نماذج يحتذى بها (عالية في كل 5 سمات كبيرة بخلاف العصابية).