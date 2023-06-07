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7-يونيو-2023
سورية: استمرار محافظي الوكالة الدولية بمناقشة بند “الضمانات” يدخله بدائرة مفرغة
نحو 230 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية “العلمي والأدبي”.. والرفيق الشوفي يتفقد واقع الامتحانات
نيجيريا.. مقتل عسكريين في كمين وإرهابيون يختطفون 30 شخصاً
بمشاركة سورية… بدء اجتماع لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية
وفاة شخصين وجرح اثنين آخرين بحادث تصادم دراجتين ناريتين في مصياف
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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مجلة البعث الأسبوعية
مجلة البعث الأسبوعية العدد 116
الاعداد PDF
7-يونيو-2023
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ناس ومطارح.. وحيدة أسعد: طريق النحل بين القطيلبية ودمشق و”الجزائر”
وفاة شخصين وجرح اثنين آخرين بحادث تصادم دراجتين ناريتين في مصياف
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