وفاة شخصين وجرح اثنين آخرين بحادث تصادم دراجتين ناريتين في مصياف

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث سير على طريق (حياليين الحيلونة) في منطقة مصياف بريف حماة الغربي.

وذكر مصدر في منطقة مصياف أن الحادث نجم عن تصادم دراجتين ناريتين بشدة عند أحد المنعطفات الخطرة على الطريق ما أدى إلى وفاة سائقي الدراجتين وإصابة شخصين آخرين كانا يركبان بجوارهما.

وأشار إلى أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم الانتباه، مبينا أنه فور وقوع الحادث تم إسعاف المصابين لأحد المشافي القريبة لتلقي العلاج، كما حضرت دورية للشرطة للتحقيق في ملابسات الحادث.