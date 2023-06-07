7-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

وفاة شخصين وجرح اثنين آخرين بحادث تصادم دراجتين ناريتين في مصياف

البعث أونلاين 

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث سير على طريق (حياليين  الحيلونة) في منطقة مصياف بريف حماة الغربي.

وذكر مصدر في منطقة مصياف أن الحادث نجم عن تصادم دراجتين ناريتين بشدة عند أحد المنعطفات الخطرة على الطريق ما أدى إلى وفاة سائقي الدراجتين وإصابة شخصين آخرين كانا يركبان بجوارهما.

وأشار إلى أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم الانتباه، مبينا أنه فور وقوع الحادث تم إسعاف المصابين لأحد المشافي القريبة لتلقي العلاج، كما حضرت دورية للشرطة للتحقيق في ملابسات الحادث.

اقرأ أيضاً

صحفي تشيكي: ما يقوم به الكيان الإسرائيلي يمثل إرهاباً موصوفاً 

رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باشنيك يدعو القوات الأوكرانية إلى رمي السلاح وإنهاء المعركة في دونباس

مصرف سورية المركزي يرفع سقف السحب اليومي بالبيوع العقارية إلى 25 مليون ليرة