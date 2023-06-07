نيجيريا.. مقتل عسكريين في كمين وإرهابيون يختطفون 30 شخصاً

أفادت مصادر أمنية نيجيرية بأن عدداً من العسكريين قتلوا في كمين مسلح تخلله انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصادر قولها: إن إرهابيين من تنظيم (داعش) نصبوا كميناً لقافلة عسكرية قرب قرية ميتيلي في ولاية بورنو، وعلى الإثر اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين انتهت بهجوم شنه انتحاري يقود سيارة مفخخة فجّر سيارته وسط العسكريين، مضيفة: إنه “لا يمكن الإعلان عن حصيلة دقيقة، لكن الخسائر كبيرة”.

وأعلن تنظيم “داعش في غرب أفريقيا” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم ومقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 من العسكريين النيجيريين.

من جهة ثانية خطف مسلحون من جماعة “بوكو حرام” الإرهابية 30 راعياً من ثلاث قرى في شمال شرق نيجيريا وطلبوا فدية مالية للإفراج عنهم.

وقال مسؤول محلي: إن إرهابيي “بوكو حرام” هاجموا رعاة من القرى الواقعة في منطقة دورون باغان، واختطفوا 30 رجلاً وامرأة، موضحاً أنهم “تركوا رسالة تطالب عائلات الرهائن بدفع نحو 40 ألف يورو”.

وتشهد نيجيريا أعمال عنف وهجمات إرهابية منذ عام 2009 أدّت إلى سقوط أكثر من 40 ألف قتيل، وتهجير أكثر من مليوني شخص.