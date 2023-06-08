أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده الـ 120

في واقعة غريبة من نوعها احتفل متنزه ماريلاند للتماسيح في كوينزلاند الأسترالي بعيد ميلاد كاسيوس بعمر 120 عاماً ويعتقد أنه التمساح الأكبر في العالم ويبلغ طوله الآن 6 أمتار.

وأمسك فريق من العلماء بهذا التمساح صاحب الرقم القياسي العالمي بموسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر تمساح عمراً في الأسر المسمى “كاسيوس” عام 1984 في نهر فينيس بمنطقة لا بيل بالإقليم الشمالي لأستراليا في أعقاب سلسلة من نفوق الماشية في المنطقة.

وقال غرايم ويب أحد العلماء الذين أمسكوا بكاسيوس في مقابلة له مع هيئة الإذاعة الأسترالية: كان طوله آنذاك 5 أمتار ولكنه فقد 3 سم من ذيله وبعضاً من خطمه.

ويعيش كاسيوس الآن في حديقة مارينلاند للتماسيح في الجزيرة الخضراء في كوينزلاند.