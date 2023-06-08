الحرارة أعلى من معدلاتها غداً 

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً سديمياً مغبراً، وغائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر مصحوبة بحبات البرد أحياناً فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والوسطى والقلمون، والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 60 كم/سا وخاصة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لتثير الغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…