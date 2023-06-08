الرئيس الأسد يزوّد السفير آلا بتوجيهاته قبل التوجّه إلى القاهرة مندوباً لسورية في الجامعة العربية

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وزوّد الرئيس الأسد السفير آلا بتوجيهاته قبيل توجّهه إلى القاهرة لأداء مهامه.

وكان الرئيس الأسد قد أصدر المرسوم رقم 126 لعام 2023 الذي ينص على تسمية السفير حسام الدين آلا مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى جامعة الدول العربية.

ويتقبّل أوراق اعتماد محمد المهذّبي سفيراً فوق العادة لتونس..

كذلك تقبّل الرئيس الأسد اليوم أوراق اعتماد محمد المهذبي سفيراً فوق العادة، ومفوّضاً للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.