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9-يونيو-2023
التيار العقلاني بين أرسطو وابن رشد
جمالية فن الخاطرة في “أوراق من وجع الغربة”
بدء السباق إلى ترشيحات الرئاسة الأمريكية.. وجوه قديمة جديدة!!
الرئيس الأسد يستقبل السفير آلا مندوباً لسورية في الجامعة العربية ويزوّده بتوجيهاته.. ويتقبّل أوراق اعتماد المهذّبي سفيراً فوق العادة لتونس
أعدادٌ كبيرة من أبناء درعا تواصل انضمامها إلى التسوية
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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مجلة البعث الأسبوعية
العدد 17436 الجمعة 9 – 6 – 2023
الاعداد PDF
صحيفة البعث
8-يونيو-2023
العدد 17436 الجمعة 9 – 6 – 2023
←
بيلوسوف: الأمم المتحدة تجاهلت تحذيراتنا بشأن مخاطر الهجمات الأوكرانية على محطة كاخوفكا
نشرة الإعلانات-العدد 881/ يوم الجمعة 9-6-2023م/2 صفحة
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