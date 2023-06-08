المقداد يهنئ عطاف بانتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن

دمشق – سانا

وجه الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين رسائل تهنئة إلى أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر بمناسبة انتخاب الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي (2024 -2025).

وجدّد الوزير المقداد امتنان سورية لدعم الجزائر الكبير للشعب السوري خلال سنوات الحرب الإرهابية، وفي مواجهة كارثة الزلزال المدمر الذي شهدته سورية مؤخراً، مؤكداً الاعتزاز بالتنسيق الفعال والتعاون عالي المستوى بين البلدين الشقيقين.

وقال الوزير المقداد: ببالغ الفرح تلقيت نبأ انتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامي (2024-2025).

وعبّر وزير الخارجية والمغتربين عن أحرّ وأطيب التهاني بهذا الإنجاز المهم، وبما حملته نتائج التصويت من تأييد 184 دولة، وفي مقدمتها الجمهورية العربية السورية لترشيح الجزائر، وهو ما يبرز حجم التقدير والثقة التي تحظى بها بلادكم على الساحة الدولية، وما انتخاب الجزائر الشقيقة لعضوية هذا المحفل الدولي المهم إلا امتداد لنجاحكم الكبير في رئاسة قمة الجامعة العربية خلال الفترة الماضية.

وأضاف الوزير المقداد: إننا على ثقة بأن الجزائر الشقيقة بلد المليون ونصف المليون شهيد كانت وستبقى دوماً قادرة على تحمل مسؤولياتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وخير ممثل للدول العربية والأفريقية، وأنها ستسهم من خلال عضويتها في مجلس الأمن في إعلاء مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، والحفاظ على التعددية الدولية بعيداً عن محاولات الهيمنة الغربية على منظمة الأمم المتحدة وتسخيرها لخدمة أجنداتها.

وأعرب وزير الخارجية والمغتربين في رسالته مجدداً عن امتنان الجمهورية العربية السورية لدعم الجزائر الكبير للشعب السوري خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية، وفي مواجهة كارثة الزلزال المدمر الذي شهدته سورية مؤخراً، واعتزازنا الكبير بالتنسيق الفعال والتعاون عالي المستوى بين البلدين الشقيقين، وأؤكد لكم أن الحكومة السورية لن تألو جهداً في سبيل إنجاح عضوية الجزائر الشقيقة في مجلس الأمن، وبما يخدم القضايا العربية والمصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين.