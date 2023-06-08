اليوغا توقف انتشار السرطان

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطباء يجب أن يصفوا اليوغا لمرضى السرطان للمساعدة على منع انتشاره أو عودته.

وتبين أن جلستين في الأسبوع تقللان الالتهاب بشكل كبير.

وتقترح الدراسة أن الشكل “اللطيف” من التمرين يمكن أن يساعد أيضا في تقليل شدة السرطان وتقليل خطر انتشاره في مكان آخر.

وقال الخبراء إنه كان هناك تحول تدريجي في المواقف، حيث يفضل الأطباء الآن الحفاظ على النشاط على الراحة للمساعدة على التعافي.

ووجدت دراسة منفصلة قدمت في أكبر مؤتمر للسرطان في العالم أن مرضى السرطان الذين ظلوا نشيطين في سن الشيخوخة قللوا من فرص الوفاة بنحو 18%.

وتشير الدراسة إلى أن أولئك الذين يمشون 30 دقيقة فقط في اليوم أو يواصلون المهام الأساسية مثل حمل أكياس التسوق، منحوا أنفسهم أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة.

وتضيف كلتا الدراستين إلى الأدلة المتزايدة على الدور الذي يمكن أن تلعبه التمارين في مساعدة مرضى السرطان، كما يقول الخبراء.