“جواد” للمخرج أيهم عرسان يحصد جائزتين في ليبيا

نال الفيلم الروائي السوري القصير “جواد” جائزة أفضل ممثل للفنان محمد حداقي عن دوره في الفيلم وجائزة لجنة التحكيم الخاصة،وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة من “مهرجان مزدة الدولي للأفلام القصيرة” في ليبيا.

وأقيم المهرجان هذا العام تحت شعار “السينما مرآة الشعوب”.

وفيلم “جواد” من سيناريو وإخراج أيهم عرسان وإنتاج (المؤسسة العامة للسينما) عام 2020.

وقال عرسان في تصريحات صحفية: لطالما كانت سينما الطفل والعائلة هاجساً ومحط اهتمام بالنسبة لي وهذا ما دفعني إلى إنجاز 3 أفلام روائية قصيرة في هذا المجال حتى الآن، وأطمح إلى إنجاز المزيد إن اتيحت الفرصة، مضيفاً أن مجتمعنا غني جداً بالقضايا التي يمكن معالجتها سينمائياً متوجهين لأطفالنا بأعمال تشبههم وتتحدث عن قضايا تمثلهم وتعنيهم”.

ويتحدث الفيلم عن القدوة التي يحتاجها الطفل عادة في حياته وتكون سنداً له في المواقف التي يتعرض لها. كما يرصد الفيلم جدلية يعيشها الطفل في داخله عندما يشعر أن هذا السند ليس بالصلابة التي يظنها، وتتوالى أحداث الفيلم في النهاية لتسلك نهاية غير متوقعة.

الفيلم من بطولة محمد حداقي روبين عيسى الطفل سليمان الأحمد وتمثيل: محمود الويسي، عفراء زينو، زامل الزامل، نور خلف، علي ابراهيم، والطفلين حسن الكردي وشام المبيض.