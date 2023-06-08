رئيسي: الشعب الإيراني حوّل العقوبات إلى فرص للبناء والتقدّم

وقال رئيسي خلال لقائه اليوم مع مجموعة من العلماء ورجال الدين في محافظة أذربايجان الشرقية: إن التراجع ليس سبيلاً لمواجهة مؤامرات وفتن الأعداء بل إن طريق تجاوز هذه المؤامرات والتحدّيات يمرّ عبر بناء إيران قوية.

وأشار رئيسي إلى محاولات أعداء إيران لإضعافها على مدى السنوات الماضية، مبيّناً أنه رغم كل المصاعب المفروضة على الشعب الإيراني فإنه تمكّن من إفشال كل مخططات العدو.