سابقة تاريخية بالبرلمان الإيطالي بطلتها نائبة وطفلها

شهدت جلسة في البرلمان الإيطالي يوم الأربعاء سابقة “تاريخية” تمثلت بإحضار النائبة جيلدا سبورتييلو لطفلها البالغ من العمر شهرين وإرضاعه في المجلس.

وصفق النواب لسبورتييلو التي حضرت الجلسة برفقة ابنها فريدريكو وفقما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وإلى جانب إحضار فريدريكو معها إلى البرلمان فقد قامت سبورتييلو بإرضاعه أيضا وهو ما يمثل سابقة في إيطاليا التي يشغل الرجال فيها ثلثي مقاعد مجلس النواب.

وقالت سبورتييلو التي تنتمي إلى حركة “فايف ستار”: تتوقف الكثير من النساء عن إرضاع الأطفال في وقت مبكر ليس باختيارهن بل لأنهن مجبرات على العودة إلى العمل.

من جانبه قال جورجيو مولي، الذي كان يترأس الجلسة البرلمانية: ‘إنها المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا الأمر. وجدير بالذكر أن لجنة القواعد البرلمانية في إيطاليا قد أعطت الضوء الأخضر في تشرين الثاني الماضي للنائبات بدخول قاعة البرلمان برفقة أطفالهن وإرضاعهم حتى بلوغهم عاما واحدا.