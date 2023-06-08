صاحبة مطعم في ألمانيا تخصص عشاء شهريا للعزاب

دفعت ظاهرة جلوس رجل فقط او امرأة فقط على طاولة داخل مقهى صاحبة أحد المطاعم في ألمانيا وهي الشيف أورته روتس إلى استضافة عشاء شهري للعزاب في مطعمها المسمى “أورتس فونكوشه”.

وأشهر طاولة والأكثر إقبالا من جانب الزبائن هي التي تحمل رقم 14، في هذا المطعم الكائن بالشمال الألماني.

وتتسع الطاولة لستة أشخاص ويجب أن يكونوا قد حجزوا مسبقا للجلوس إليها.

وتقول الأمر لاعلاقة له بالمواعدة وما يعنيها في هذا النشاط هو تناول الطعام في مجموعة وهي تريد من الأشخاص الذين يسجلون أسماءهم أن يكونوا متفتحي الذهن.

وفي بداية اللقاء يمكن أن يكون إيقاع المحادثة بين مجموعة من الغرباء بطيئا ولكن الأمور تسير بسلاسة مع مرور الوقت في المساء ثم عند نقطة ما يذوب الجليد وينطلق الحوار في تناغم ويتحدث كل شخص عن حياته وتجاربه.

وربما تتطور الأمور بعد ذلك ويقيم البعض صداقات جديدة.

وخطرت فكرة تخصيص وجبة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، على ذهن روتس وهي مستشارة زراعية في الأصل، خلال الأمسيات الطويلة التي ينتهي بها الحال فيها بالجلوس وحيدة في المطاعم أثناء قيامها برحلات عمل.