فرع جامعة تشرين يعقد مؤتمره.. ساعاتي: الواقع الاقتصادي مرتبط بالوضع السياسي وسيشهد تطوّراتٍ إيجابية

اللاذقية – مروان حويجة – آلاء حبيب

عقد اليوم فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي مؤتمره السنوي، وذلك بحضور الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية، رئيس مكتب الشباب.

الرفيق ساعاتي نقل تحيّة ومحبّة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب إلى أعضاء المؤتمر، ومن خلالهم إلى فعاليات وكوادر جامعة تشرين.

وعلى الصعيد السياسي أكّد الرفيق ساعاتي ثبات المواقف المبدئية لسورية بقيادة الرئيس الأسد، مشيراً إلى أهمية وجود سورية ومشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية، ولافتاً إلى الحفاوة التي قوبل بها الوفد السوري من الوفود الأخرى، كما أكّد موقف سورية من العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، وثقتها بالنصر المحقّق للأصدقاء الروس.

ونوّه عضو القيادة المركزية بإيلاء الأهمية للمداخلات التي تخصّ قضايا الحزب في المؤتمر قبل غيرها من قضايا يمكن طرحها في اجتماعات ولقاءات مهنية معنية بهذه الطروح وإن كانت مهمّة ومحقّة؛ فمؤتمر الفرع يجب أن تتركّز المداخلات والآراء فيه حول الحزب وكيفية تقويته.

وناقش الرفيق ساعاتي موضوع نقل تنظيم الرفاق بين الجامعة والمدينة وأهمية دور قيادة الفرقة، وتثبيت العضوية، كما شدّد على ضرورة قراءة الواقع بالشكل الصحيح لتقديم توصيات بالتقارير تكون قابلة للتحقيق.

ودعا الدكتور ساعاتي إلى المتابعة والاهتمام بقضية تداعيات الزلزال بشكل أساسي، وشمول جميع المتضرّرين بالمساعدة التي تكون بعدة أشكال، كما لفت إلى أن الوضع الاقتصادي السوري مبنيّ على عدة محاور ومرتبط إلى حدّ كبير بالوضع السياسي الذي سيشهد المزيد من التطوّرات الإيجابية.

وركّز الرفيق ساعاتي على متابعة ومعاينة التقرير المقدّم من قيادة الفرع بشكل مفصّل لأنه أساس للعمل الحالي، وحصيلة عمل عام كامل من العمل الحزبي وتصوّرات ومقترحات تطويره.

بدوره، الرفيق الدكتور جورج الريّس عضو لجنة الرقابة والتفتيش، أكّد أن العمل الحزبي هو عمل نضالي من نوع خاص، لافتاً إلى أهمية المهام التي توكل إلى فروع الجامعات؛ لأن الجامعات مراكز لصناعة العقول وقادة المستقبل.

وتحدّثت أمين فرع جامعة تشرين للحزب الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة عن المؤتمر بوصفه محطة بالغة الأهمية لمراجعة دقيقة وأمينة للأداء وخطة العمل، والسّعي الدائم نحو تجسيد الثقافة الحزبية الناضجة، لافتةً إلى أن الهاجس يتجلّى في تغيير الأدوات والوسائل التقليدية والبحث عن لغة تحاكي هموم الرفاق ومتابعة قضاياهم بشكلٍ جدّيّ، والحرص على التفاعل وتحقيق الفاعلية بين المحيط والمجتمع.

من جهته، رئيس جامعة تشرين الرفيق الدكتور بسام حسن لفت إلى أن الجامعة تعي دورها في مجال البحث العلمي والتعليم والاهتمام بالطالب الخريج، وأن لديها تحديثاتٍ بالبرامج التعليمية في كل عام رغم كل الصعوبات والظروف، مؤكداً أنها بموقف ريادي.

كذلك، ناقش موضوع التعليم المسائي الذي توقّف بسبب الخدمات والبنية التحتية، وموضوع دبلوم الاختصاص، وفيما يخص موضوع تسويق مشاريع التخرّج بيّن أن المشكلة في قطاع الأعمال، حيث يجب على الحكومة أن تعتني بهذا الشأن أكثر، مؤكداً أن الجامعة مرتبطة بالمجتمع حيث كانت حاضرة كفريقٍ واحد مع المحافظة في مواجهة كارثة الزلزال.

وركّزت المداخلات على الجوانب السياسية والتنظيمية والتعليمية والمجتمعية، ومن أبرزها ربط الجامعة بالمجتمع وإجراء ترميم سنوي لكتلة الرفاق في الفرق ومدرسة لأبناء الشهداء، وأن يكون لكل كلية سنة تحضيرية، واستثناء خريجي الدراسات العليا من امتحان البورد.

وتضمّنت أيضاً إغناء ممارسة النشاط الحزبي، وطرح فكرة المزاوجة في الانتخابات على مستوى الشعبة والفرع، وربط الشعب الحزبية ببرامج أتمتة كاملة للسجلات، والاستفادة من التقنيات الحديثة للتنظيم الحزبي.

كذلك تضمّنت، معالجة الفارق في الأجور بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية، ووجوب دعم البحث العلمي، وتغيير معايير تعيين المعيدين في الجامعة، إضافةً إلى ضرورة إعطاء طبيعة العمل الشعاعي للعاملين في مستشفى تشرين الجامعي، وضرورة الاستفادة من الأساتذة بعد سن 75 عاماً كمستشارين ضمن الجامعة.