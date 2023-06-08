مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات في المجال الزراعي

مينسك – سانا

بحث الدكتور رامي العلي معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي مع النائب الأول لوزير الزراعة والأغذية البيلاروسي فلاديمير غراكون، عدداً من المواضيع التي من شأنها تعزيز العلاقات بين سورية وبيلاروس في المجال الزراعي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مينسك ضمن إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى جمهورية بيلاروس، للمشاركة في فعاليات أسبوع الصناعات الزراعية البيلاروسية، مناقشة تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين في القطاع الزراعي، بما يساهم في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى العلاقات السياسية المتينة بين البلدين الصديقين.

وكانت وجهات النظر متطابقة على أهمية بذل الجهود وتشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحقيق هذا الهدف.

حضر اللقاء سفير سورية في مينسك محمد العمراني وأعضاء السفارة والوفد المرافق للدكتور العلي.