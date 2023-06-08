معرض “ست الدنيا” بمشاركة فنانات لبنانيات في صالة الشعب

ملده شويكاني

“فنانات لبنانيات أردن زرع شتلة من شجرة الأرز بأرض دمشق”.. هذه المفردات الودودة قالتها الفنانة التشكيلية لينا رزق في حديثها مع “البعث” عن معرض “ست الدنيا” الذي يفتتح في الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الشعب، برعاية اتحاد الفنانين التشكيليين في سورية.

وأوضحت رزق، المنظمة للمعرض، والتي صممت التصاميم الإعلانية، بأن المعرض ينقل من لبنان رسالة المحبة والسلام إلى سورية بلد السلام، ويضم خمس عشرة فنانة لبنانية، تجمعهن روابط المحبة للمشاركة بمعرض في دمشق، وقد سُمي بـ”ست الدنيا” رمزية إلى لبنان الملقبة بـ”ست الدنيا”.

يقدم المعرض خمس وأربعين لوحة بألوان الزيتي والإكليريك بقياسات مختلفة، تناولت موضوعات منوّعة بين الأنثى والأزهار والطبيعة بمدارس وأساليب مختلفة بين التعبيرية والرومانسية والانطباعية والواقعية، وتم التنسيق مع الفنانة المشاركة أنس غندور لدعوة الفنانات المشاركات آمال قمهز وجوانا مخول ورجاء داوود وريتا كيروز وريما عاصي وزينب دندش وعبير سليم وليلي قازان ولينا المفتي ومنى أبو زكي ومها أبو شقرا وميرفت كردي ونسرين وزير ود. نورة ديبان.

ويستمر المعرض ثلاثة أيام ابتداء من الثامن حتى العاشر من حزيران، وقد تم انتقاء اللوحات بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين في سورية. ونوّهت إلى دور الاتحاد الإيجابي بالتنسيق واستضافة المعرض بصالة الشعب، الصالة الرسمية لاتحاد الفنانين التشكيليين في سورية والتي ترمز إلى الفنانين السوريين، وإقامة معرض ست الدنيا في صالة الشعب يدل على التآخي والترابط بين الفنانين السوريين واللبنانيين.

وسيقدم الاتحاد أثناء حفل الافتتاح شهادات تقدير للفنانات المشاركات موقعة من رئيس الاتحاد الأستاذ عرفان أبو الشامات ومن أمين سر الاتحاد الأستاذ الفنان غسان غانم.

وعقبت بأن هذا الحدث الفني المميز الذي سيكون بداية للتبادل الثقافي والفني، فمن المتوقع أن نقدم معارض في لبنان حينما تسنح الفرصة وتكون الأوضاع ملائمة.

ويعد التبادل الثقافي عامة أمراً هاماً جداً يرفد الفنانين بالخبرة والتعرّف إلى فنّ وثقافات الشعوب الأخرى، لذلك سعينا للانطلاق بهذه الخطوة.