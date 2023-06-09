إجلاء أكثر من ألف شخص في خيرسون على خلفية تدمير سد “كاخوفكا”

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الطوارئ الروسية قولها: “أنقذ رجال الطوارئ 1534 شخصاً بينهم 154 طفلاً، لتكون بذلك حصيلة عملية الإجلاء حتى الآن بلغت 5133 شخصاً، من بينهم 178 طفلاً و66 شخصاً من ذوي القدرة المحدودة على الحركة”.

وأضافت الوزارة: إن مجموعات النقل الجوي التابعة للوزارة في مقاطعة روستوف ومدينة سيفاستوبول ومراكز الإنقاذ في دونيتسك في حالة تأهب تام.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة من أكثر من 190 شخصاً، و66 وحدة من المعدات عالية الأداء، بما في ذلك 25 مركبة مائية تعمل في الموقع.

وكان مصدر روسي أكد في وقت سابق أن استهداف محطة كاخوفكا الكهرومائية تم باستخدام راجمات صواريخ أوكرانية من طراز أولخا، وأدى إلى إصابة الجزء العلوي من المحطة، حيث توجد الصمامات التي دمرت بفعل القصف وارتفاع منسوب النهر، كما أعلن عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا فرض حالة الطوارئ في المدينة على خلفية تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية.