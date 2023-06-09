الدراجات تحتفل بيومها العالمي.. وتستعد للدورة العربية

يقيم اتحاد الدراجات يوم غدٍ، السبت، احتفالاً بيوم الدراج العالمي، الذي يقام في الثالث من حزيران كل عام، وذلك بالتعاون مع مؤسسة موج التنموية.

رئيسُ اتحاد الدراجات خالد كوكش أوضح لـ”البعث” أن احتفال هذا العام “الذي تأجل لأسباب إدارية”، يتضمن إقامة مهرجان بعد دورة تدريبية مجانية نفذتها مؤسسة موج التنموية ضمن أنشطة مشروع “توازن” لعام 2023، وهو عبارة عن مسير دراجات هوائية لمجموعة شابات سيقام في مدينة النبك بريف دمشق الساعة السادسة مساءً.

وبالنسبة لمشاركة الدراجات في الدورة العربية المقرّرة في الجزائر خلال تموز المقبل، أكد كوكش أن اتحاد اللعبة قام بدعوة لاعبات منتخبنا الوطني للمعسكر الذي بدأ في دمشق في نيسان الماضي، ويتواصل حالياً في اللاذقية وسيستمر حتى الأول من تموز قبل التوجّه للمشاركة بالدورة العربية، وتخلل المعسكر إقامة اختبارات للاعبات المنتخب (مرح خضير، ميران فارس، مها شملص، لجين حسن، ساندي درغام، حلا زيدان) كون من خلالها مدرّب المنتخب سامر ويس ومساعده جميل شعبان فكرة عن مدى التطور الذي وصلت إليه لاعبات المنتخب.

وبيّن كوكش أن المشاركة في الدورة هي لفئة الإناث فقط، كون فئة الذكور بعيدة عن المشاركات بالدورات العربية لفترة طويلة، ولا مجال للمنافسة في الدورة الحالية، والمنافسة قوية من قبل المنتخبات وبعضها يعتبر من أفضل منتخبات العالم.

عماد درويش