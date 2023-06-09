السودان تعتبر رئيس البعثة الأممية شخصاً غير مرغوب فيه

ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن الوزارة قولها في بيان: إن الحكومة السودانية أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش رسمياً أمس أن بيرثيس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس لدعم الانتقال في السودان شخصاً غير مرغوب فيه.

ولم يقدّم البيان تفاصيل بشأن القرار إلا أن قادة الجيش السوداني أعربوا أكثر من مرة عن رفضهم المباشر للمبعوث الأممي، وعدم الرضى عن تحركاته، واتهامه بالانحياز وتجاهل تنفيذ التفويض الممنوح للبعثة، وانصرافه للتركيز على القضايا السياسية، وإهمال المسائل ذات الصلة بدعم السلام والمساعدة في الانتقال والتحضير للانتخابات.

وسبق لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن أرسل خطابا الشهر الماضي لغوتيريش يحثه فيه على استبدال بيرثيس بمبعوث آخر، قائلا: إن الأخير قدم انطباعاً بعدم حيادية الأمم المتحدة واحترامها لسيادة الدول، وكان سلوكه يتسم بنسج التعقيدات وإثارة الخلافات بين القوى السياسية، ما أدى إلى أزمة في منتصف نيسان الماضي.

ومنذ الـ15 من نيسان الماضي تشهد السودان اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا بين العسكريين والمدنيين.