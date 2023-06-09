الصين تجدّد انتقادها لاتفاق “أوكوس”

انتقدت الصين اتفاق أوكوس الخاص بالغواصات النووية، وحثت دول “أوكوس” على معالجة قضايا المجتمع الدولي بإجراءات ملموسة والوفاء بالتزاماتها، بعدم انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على تواصل صريح وشفاف مع الدول الأخرى على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

ونقلت وكالة شينخوا عن لي سونغ مندوب الصين الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله في اجتماع لمجلس إدارة الوكالة عقد أمس: إن جوهر الاتفاق من شأنه أن ينقل أطناناً من اليورانيوم عالي التخصيب، المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى حليفتهما العسكرية أستراليا.

وبموجب تحالف أوكوس الثلاثي الذي أُعلن عنه في أيلول 2021، تستطيع أستراليا بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا التي توفرها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال لي: إن دول “أوكوس” أجرت هذا التعاون العسكري الاستراتيجي من أجل أغراض جيوسياسية معروفة على نطاق واسع، وهو ما انتهك بشكل غير مسبوق مبادئ وممارسات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقوض بشدة نظام عدم الانتشار الدولي ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار المبعوث الصيني في الاجتماع إلى أن تعاون “أوكوس” في مجال الغواصات، وجهود الدول الثلاث لتسييس القضية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستقطاب الدول الأعضاء في الوكالة هي أمور تعكس ميلهم لعقلية الحرب الباردة والمواجهة بين التكتلات.

وأشار المبعوث الصيني إلى أن اتفاق أوكوس ينطوي على قضايا سياسية وأمنية وقانونية وفنية معقدة، ما تسبب في جدل كبير بين الدول الأعضاء في الوكالة.

وحثّ لي دول “أوكوس” على معالجة قضايا المجتمع الدولي بإجراءات ملموسة، والوفاء بالتزاماتها بعدم الانتشار، والحفاظ على تواصل صريح وشفاف مع الأطراف الأخرى على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وصرح المبعوث الصيني للصحفيين عقب الاجتماع بأن جهود الصين الدبلوماسية ساعدت على فهم الدول الأعضاء في الوكالة لتداعيات قضية أوكوس، وتعزيز إجراء مناقشة حكومية دولية.