9-يونيو-2023

جريدة البعث

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بمشاركة سورية.. انعقاد مجلس السفراء العرب في موسكو

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موسكو – سانا

بمشاركة سورية، عقد مجلس السفراء العرب لدى روسيا الاتحادية اجتماعه الدوري اليوم، وذلك بمقر بعثة جامعة الدول العربية في موسكو.

وحسب وكالة سبوتنيك ناقش سفراء وممثلو الدول العربية مستجدات القضايا العربية المختلفة بما في ذلك تطورات الأوضاع الراهنة في فلسطين والسودان، إضافة إلى مناقشة آفاق تعزيز العلاقات العربية والروسية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

ورحب السفراء المشاركون في الاجتماع بالسفير السوري في موسكو الدكتور بشار الجعفري، معربين عن ارتياحهم لاستئناف مشاركة سورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وعن ثقتهم بدور سورية الفاعل بأعمال المجلس بما يحقق المصالح العربية المشتركة.

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